Mizuho relève son objectif de cours pour Bloom Energy en raison de la politique tarifaire et de la vigueur de la demande

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14 septembre - ** Mizuho relève l'objectif de cours du fabricant de piles à combustible Bloom Energy BE.N de 242 $ à 351 $

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 27,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action vendredi

** La société de courtage indique que la hausse de l'objectif de cours a été motivée par des signaux plus forts en matière de prix et de demande, qui soutiennent des prix moyens à long terme et des marges bénéficiaires de base plus élevés, ainsi qu'une meilleure visibilité sur les livraisons clés du second semestre 2026 et de 2027, malgré les incertitudes liées aux autorisations

** « Les récentes mises à jour concernant les projets dans le New Jersey et au Nouveau-Mexique renforcent notre conviction que les retards actuels relèvent davantage de problèmes de calendrier que de problèmes de demande », indique Mizuho

** Concernant la fabrication des pales de turbine, la société de courtage estime que les inquiétudes des investisseurs sont exagérées, car l’extension des capacités de production de pales de turbine certifiées prendrait probablement des années en raison des exigences strictes en matière de certification et du vivier limité de main-d’œuvre qualifiée

** Sur 31 maisons de courtage, 17 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 13 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 295 dollars – données compilées par LSEG

** Au dernier cours de clôture, l’action BE affichait une hausse de 217,4 % depuis le début de l’année