Mizuho relève le PT de Chevron en raison de la conclusion plus rapide que prévu de l'accord avec Hess
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Mizuho relève l'objectif de prix pour la major pétrolière Chevron CVX.N à 192 $ contre 186 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 24,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action mardi ** La maison de courtage relève le PT en raison de la clôture plus rapide que prévue de l'opération Hess et de l'accélération des synergies

** Mizuho note que les réductions de coûts structurelles et les synergies devraient permettre à la société de disposer d'un flux de trésorerie disponible important pour accélérer les rendements sur investissement des actionnaires

** La société de courtage continue de voir une légère amélioration de CVX, à la fois sur la valeur de l'actif net et sur le multiple 2026, et réitère sa notation "surperformante"

** Quinze des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 170 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de CVX ont augmenté de ~7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHEVRON
154,595 USD NYSE +0,10%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,28 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
62,23 USD Ice Europ -1,33%
