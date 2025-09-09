Mizuho relève le prix cible de Diversified Energy en citant les avantages de l'opération Canvas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Mizuho Securities relève le prix cible de la société d'énergie Diversified Energy DEC.N à 27 $ contre 23 $, et maintient la note "surperformer"

** Le nouveau prix cible implique une hausse de près de 82 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'acquisition de Canvas Energy pour 550 millions de dollars offre une augmentation de la marge de trésorerie avant même de prendre en compte les synergies potentielles de coûts d'exploitation

** La société n'émet qu'environ 3,4 millions d'actions, ce qui représente près de 4 % des actions actuellement en circulation; les actionnaires actuels devraient donc bénéficier d'une augmentation du flux de trésorerie disponible par action - Mizuho

** 5 des 6 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 1 l'évalue à "conserver"; leur estimation médiane est de 19 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de près de 12 % depuis le début de l'année