Mizuho réduit le prix cible d'American Electric Power

16 septembre - ** Mizuho réduit son objectif de cours sur l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O de 116 $ à 113 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique qu'une récente décision réglementaire accordant seulement 30 % de la demande de taux d'AEP pourrait tempérer la confiance des investisseurs dans son statut de prime

** Les entreprises de services publics déposent des dossiers de tarification auprès des organismes de réglementation afin de déterminer le montant que les clients doivent payer pour l'électricité et de recouvrer les dépenses liées aux investissements en capital

** "Alors que nous pensons qu'AEP continuera à développer son solide carnet de commandes d'investissements, nous avons besoin de voir une exécution réglementaire continue pour voir une réévaluation de l'action" - Mizuho

** 7 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur estimation médiane est de 113,5 dollars

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 18 % depuis le début de l'année