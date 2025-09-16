 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mizuho réduit le prix cible d'American Electric Power
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Mizuho réduit son objectif de cours sur l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O de 116 $ à 113 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique qu'une récente décision réglementaire accordant seulement 30 % de la demande de taux d'AEP pourrait tempérer la confiance des investisseurs dans son statut de prime

** Les entreprises de services publics déposent des dossiers de tarification auprès des organismes de réglementation afin de déterminer le montant que les clients doivent payer pour l'électricité et de recouvrer les dépenses liées aux investissements en capital

** "Alors que nous pensons qu'AEP continuera à développer son solide carnet de commandes d'investissements, nous avons besoin de voir une exécution réglementaire continue pour voir une réévaluation de l'action" - Mizuho

** 7 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur estimation médiane est de 113,5 dollars

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 18 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AM ELECTRIC
109,0950 USD NASDAQ -0,33%
