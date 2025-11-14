 Aller au contenu principal
CAC 40
8 125,81
-1,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mizuho réduit l'objectif de prix de l'émetteur de stablecoins Circle et le maintient à "sous-performance"
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Mizuho réduit l'objectif de prix de Circle Internet Group CRCL.N , émetteur de stablecoins, à 70 $ contre 84 $, soit une baisse de 17,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'entreprise est confrontée à des vents contraires liés au ralentissement des taux, à la marchandisation des stablecoins et à l'augmentation des coûts de distribution

** Mizuho note que les sociétés qui se sont bien comportées avant l'expiration de leur lockup, comme CRCL, sous-performent souvent le S&P 500 dans les 6 mois qui suivent ** "Nous pensons que les prévisions de revenus de CRCL pour l'année fiscale 27 sont trop optimistes, et nous restons matériellement en deçà" , déclare Mizuho ** A la dernière clôture, l'action CRCL a augmenté de 19,33%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

