Mizuho réduit l'objectif de prix de l'émetteur de stablecoins Circle et le maintient à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Mizuho réduit l'objectif de prix de Circle Internet Group CRCL.N , émetteur de stablecoins, à 70 $ contre 84 $, soit une baisse de 17,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'entreprise est confrontée à des vents contraires liés au ralentissement des taux, à la marchandisation des stablecoins et à l'augmentation des coûts de distribution

** Mizuho note que les sociétés qui se sont bien comportées avant l'expiration de leur lockup, comme CRCL, sous-performent souvent le S&P 500 dans les 6 mois qui suivent ** "Nous pensons que les prévisions de revenus de CRCL pour l'année fiscale 27 sont trop optimistes, et nous restons matériellement en deçà" , déclare Mizuho ** A la dernière clôture, l'action CRCL a augmenté de 19,33%