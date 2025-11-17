 Aller au contenu principal
Japon-L'économie s'est contractée de 1,8% au T3
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 01:20

PHOTO DE FICHIER : Un employé travaille sur la chaîne de montage de Nanjo Auto Interior à Akitakata, dans la préfecture d'Hiroshima

TOKYO (Reuters) -L'économie du Japon s'est contractée au troisième trimestre de 1,8% sur un an, montrent des données officielles publiées lundi, un déclin toutefois moins important qu'attendu alors que le consensus ressortait à -2,5%.

En rythme trimestriel, le produit intérieur brut (PIB) japonais a décliné sur la période juillet-septembre de 0,4%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 0,6%.

(Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

