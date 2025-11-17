Japon-L'économie s'est contractée de 1,8% au T3

PHOTO DE FICHIER : Un employé travaille sur la chaîne de montage de Nanjo Auto Interior à Akitakata, dans la préfecture d'Hiroshima

TOKYO (Reuters) -L'économie du Japon s'est contractée au troisième trimestre de 1,8% sur un an, montrent des données officielles publiées lundi, un déclin toutefois moins important qu'attendu alors que le consensus ressortait à -2,5%.

En rythme trimestriel, le produit intérieur brut (PIB) japonais a décliné sur la période juillet-septembre de 0,4%, alors que les économistes anticipaient en moyenne une baisse de 0,6%.

(Makiko Yamazaki et Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)