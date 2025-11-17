Zelensky à Paris pour des accords destinés à renforcer les capacités militaires de Kyiv

par John Irish

Volodimir Zelensky est attendu lundi à Paris pour y rencontrer Emmanuel Macron, avec lequel il devrait finaliser des accords portant sur la livraison d'armes antiaériennes, d'avions de chasse et de missiles, afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à l'invasion russe.

Cette réunion entre les deux dirigeants intervient alors que la Russie a intensifié ces dernières semaines ses attaques de drones et de missiles contre l'Ukraine, tout en revendiquant des gains territoriaux dans la région de Zaporijjia dans le sud-est du pays.

Un "accord historique" a été préparé avec la France, a écrit dimanche Volodimir Zelensky sur le réseau social X. "Il y aura un renforcement significatif de notre aviation de combat, de nos défenses aériennes et d'autres capacités de défense", a poursuivi le président ukrainien, ajoutant que le programme de sa visite indiquait que l'accord serait scellé lundi.

Paris et Kyiv ont discuté pendant plusieurs semaines de la manière dont la France pouvait apporter un soutien militaire accru à la défense aérienne de l'Ukraine, en dépit de l'instabilité politique et budgétaire en France qui a soulevé des interrogations sur ce que le pays était réellement en mesure de faire.

Emmanuel Macron a promis en octobre, lors d'une réunion de la "coalition des volontaires", de donner à l'Ukraine des avions de chasse Mirage supplémentaires - après en avoir initialement promis six - ainsi que 30 missiles antiaériens Aster supplémentaires.

Toutefois, selon deux sources au fait de la question, la réunion de lundi entre le président français et son homologue ukrainien va donner lieu à davantage d'aides.

Il est ainsi possible que soit conclu un accord d'aviation stratégique sur dix ans qui ouvrirait la voie à ce que Kyiv reçoive des avions de chasse Rafale.

Certains de ces appareils pourraient provenir directement des stocks de la France, même si l'essentiel de ces chasseurs serait fourni sur le long-terme et s'inscrirait dans le cadre des efforts de l'Ukraine pour porter sa flotte à 250 avions de chasse - dont des F-16 américains et des Gripen suédois.

La mise en service de ces appareils de pointe prendra du temps, une formation rigoureuse étant nécessaire pour les pilotes.

La réunion de lundi pourrait également donner lieu à des accords portant sur des systèmes de défense aérienne SAMP/T supplémentaires ainsi que sur des systèmes et des missiles anti-drones, ont déclaré les deux sources, sans être en mesure de préciser comment ces accords seraient financés.

En amont de la visite de Volodimir Zelensky, l'Elysée a fait savoir lors d'un point de presse que l'objectif était de mettre "l'excellence française" dans l'armement "au service de la défense de l'Ukraine", afin de permettre à celle-ci d'"acquérir les systèmes dont elle a besoin pour répondre à l'agression russe".

Volodimir Zelensky participera dans la matinée à une réunion d'information avec différents groupes industriels français du secteur de la défense, dont Dassault, avant de signer plusieurs accords plus tard dans la journée, est-il indiqué dans un programme publié par l'Elysée, sans détails spécifiques.

Un forum distinct réunira dans l'après-midi des entreprises françaises et ukrainiennes de l'industrie des drones pour déterminer comment celles-ci peuvent joindre leurs efforts.

(John Irish; version française Jean Terzian)