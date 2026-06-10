Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities vise à accroître ses actifs de gestion de patrimoine pour particuliers de 62 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge et Miho Uranaka

La société japonaise Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities (MUMSS) vise à augmenter de 10.000 milliards de yens (62 milliards de dollars) les actifs gérés pour le compte de clients particuliers à moyen et long terme, a déclaré son président à Reuters.

La société de courtage et banque d'investissement – une coentreprise entre le plus grand groupe bancaire japonais, Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T , et Morgan Stanley

MS.N – prévoit également de renforcer ses effectifs commerciaux de plusieurs centaines de personnes, a déclaré Hiroyuki Seki lors d'une interview.

Cet objectif reflète la croissance attendue du marché japonais de la gestion de patrimoine, la fin de la déflation et la hausse des taux d'intérêt incitant les épargnants à se détourner des liquidités au profit d'investissements plus rémunérateurs.

Les commissions générées par la gestion de ces actifs ont contribué à la hausse des bénéfices dans l'ensemble du secteur financier japonais.

À la fin du mois de mars, MUMSS gérait 55.900 milliards de yens d'actifs.

La société prévoit de renforcer ses liens avec les employés et les dirigeants de ses entreprises clientes existantes et d'élargir sa gamme de produits, notamment en proposant des prêts garantis par un éventail plus large d'actifs clients, a déclaré M. Seki.

Elle propose actuellement des prêts garantis par des participations en actions.

(1 $ = 160,4100 yens)