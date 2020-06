Mithra signe un accord de licence et d'approvisionnement pour la commercialisation de Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse

o Mithra octroie une licence à Spirig Healthcare (Stada Group) pour la commercialisation de son traitement hormonal Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse

o Tibelia® est actuellement commercialisé dans quelque 30 pays au travers d'accords de licence et d'approvisionnement



Liège, Belgique, 11 juin 2020 - 7 :30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence et d'approvisionnement avec Spirig Healthcare AG pour la commercialisation de son produit à base de tibolone, Tibelia®, au Liechtenstein et en Suisse.



François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, commente: « Nous sommes satisfaits d'avoir conclu un partenariat avec Spirig Healthcare pour la commercialisation de Tibelia® en Suisse et au Liechtenstein. Grâce à leur vaste réseau et à leur système de services en place avec les médecins et les pharmaciens, ils sont le partenaire idéal pour commercialiser notre produit dans cette région. Cet accord s'inscrit dans notre stratégie visant à maximiser le potentiel de notre produit dans le monde entier. »