Mithra publie l’invitation à son assemblée générale ordinaire et extraordinaire des détenteurs de titres

Liège, Belgique, 19 avril 2022 – 7:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui son invitation à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des détenteurs de titres, qui se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 2:00 PM (CEST).



L’avis de convocation pour l’assemblée générale reprenant les formalités de participation est disponible sur le site internet de la Société à l’adresse investors.mithra.com.



Modalités dérogatoires d’organisation en raison du Covid-19



Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est possible que nos gouvernements et pouvoirs publics adaptent les conditions et modalités de participation physique à l’Assemblée Générale. Nous nous réservons le droit de communiquer des instructions complémentaires à cet égard. Ces mesures sont prises dans l'intérêt de la santé des titulaires de titres individuels, ainsi que des membres du personnel de la Société et des autres personnes chargées d'organiser l’Assemblée Générale.