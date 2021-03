Mithra et Searchlight Pharma annoncent l'approbation d'Estelle® au Canada

Le premier produit à base d'Estetrol (E4) approuvé au monde



o Première approbation mondiale pour le nouveau contraceptif oral combiné Estelle® sur le marché canadien

o Produit innovant développé par Mithra et composé de l'oestrogène natif unique Estetrol (E4) et de drospirénone (DRSP)

o Approbation basée sur les résultats de deux grandes études multinationales de phase III menées auprès de 3 725 femmes

o Lancement commercial au Canada prévu pour le milieu de l'été 2021



LIÈGE (Belgique - 7:30AM CET) et MONTRÉAL (Canada - 7:00AM EST), 8 mars 2021- Mithra et Searchlight Pharma annoncent aujourd'hui l'approbation d'Estelle®, sous la marque Nextstellis®, par l'Agence réglementaire Santé Canada. Il s'agit du premier et seul produit contraceptif oral combiné (COC) basé sur l'œstrogène natif unique Estetrol (E4). L'E4 sera le premier COC à base d'un nouvel œstrogène commercialisé sur le marché canadien depuis plus d'un demi-siècle, et la seule alternative COC aux pilules COC à base d'éthinylestradiol au Canada.



