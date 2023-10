Mithra donnera des présentations sur le rôle clé des oestrogènes et notamment de l'E4, dans la santé des femmes au Congrès mondial de la FIGO

• Mithra tiendra un symposium conjoint avec son partenaire Gedeon Richter le 11 octobre

• Quatre experts de premier plan expliqueront pourquoi les oestrogènes jouent un rôle essentiel dans la contraception et le traitement des symptômes post-ménopausiques

• Les données montrent des caractéristiques prometteuses en matière de sécurité et d'efficacité pour l'E4, ingrédient actif clé d'ESTELLE® et de DONESTA®

Liège, Belgique, 10 octobre 2023 – 18h00 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société spécialisée dans la santé féminine, donnera quatre présentations sur le rôle des oestrogènes (notamment son oestrogène natif Estetrol (E4)) lors d'un symposium au Congrès mondial de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO), qui se tiendra du 9 au 12 octobre à Paris.

Le symposium du 11 octobre, que Mithra organise conjointement avec son partenaire Gedeon Richter Plc., mettra en évidence les raisons pour lesquelles les oestrogènes sont essentiels dans la contraception et pour les femmes ménopausées. L’oestrogène joue un rôle important dans de nombreux organes et tissus et s’avère essentiel pour réguler le système reproducteur féminin et les caractéristiques sexuelles secondaires. L’oestrogène est au coeur de la santé des femmes grâce à son action complexe et à son rôle dans la régulation de multiples fonctions.