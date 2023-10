Mithra annonce une modification de l'ordre du jour de sa prochaine assemblée générale spéciale des actionnaires

Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui avoir reçu une demande, conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, de la part d’un groupe d'actionnaires détenant ensemble plus de 3 % des actions en circulation de la Société, d'ajout de points et de résolutions supplémentaires à l'ordre du jour de son assemblée générale spéciale des actionnaires (" AGS ") qui se tiendra le lundi 30 octobre 2023, à 14h00 (CEST). L'AGS sera suivie d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’"AGE ")

La demande a été soumise par un groupe de huit actionnaires, composé de François Fornieri (2.871.406 actions), Stijn Van Rompay (1 action), Scorpiaux BV (1.341.407 actions), Bart Versluys (3.650 actions), Versluys Bouwgroup NV (32.000 actions), John Foidart (5 actions), et Bernard Jolly et Françoise de Vaucleroy (1.000 actions).