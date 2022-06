Mithra annonce son intention de procéder à un placement privé

Liège, Belgique, 20 juin 2022 – 7:45 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA) (la "Société" ou "Mithra"), une société dédiée à la santé féminine, aujourd’hui annonce son intention de procéder à une levée de fonds pour un montant total minimum de 20 millions EUR par le biais d'un placement privé de nouvelles actions ordinaires auprès de certains investisseurs professionnels, qualifiés, institutionnels et autres investisseurs privés uniquement (le "Placement Privé").



Placement Privé

Alors que les détails finaux du Placement Privé n'ont pas encore été arrêtés, la Société a déjà obtenu des engagements de souscription de la part de certains actionnaires existants et de nouveaux investisseurs à long terme (Alychlo NV (Marc Coucke), Scorpiaux BV (Bart Versluys), Glenernie Capital, professeur Foidart, Noshaq, SRIW et Stijn Van Rompay inclus), pour un montant total de 21,9 millions EUR, sous réserve de certaines conditions.