Mithra annonce le lancement commercial de Tibelia® au Canada

o Premier traitement hormonal à base de tibolone disponible au Canada, offrant ainsi une nouvelle option de traitement pour les femmes ménopausées

o Le produit de Mithra, commercialisé par BioSyent Pharma pour une valeur de marché annuelle de 132 millions d'euros, en pleine croissance.

o Le lancement canadien génère des revenus supplémentaires pour Mithra grâce à des paiements d'étapes liés aux ventes



Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui le lancement commercial de Tibelia®, un produit à base de tibolone, au Canada. Développé par Mithra en tant que version bioéquivalente de Livial® , Tibelia® est un stéroïde de synthèse qui soulage les symptômes de la ménopause et prévient l'ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant un risque élevé de fractures futures et intolérantes à d'autres médicaments. Le produit de Mithra est commercialisé par BioSyent Pharma ( TSX Venture Exchange: RX) au Canada sous le nom de marque Tibella®.



François Fornieri, CEO de Mithra, a commenté : "Nous sommes ravis d'offrir aux médecins et aux femmes canadiennes une nouvelle option de traitement pour soulager les symptômes de la ménopause de manière sûre et efficace. Notre produit est déjà présent dans de nombreux pays à travers le monde, mais son introduction sur le continent nord-américain était très attendue et devrait maintenant nous permettre de pénétrer plus facilement le marché crucial des Etats-Unis.