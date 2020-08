Mithra annonce le lancement commercial de Myring aux Pays-Bas

Liège, Belgique, 19 août 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui le lancement commercial de son anneau vaginal contraceptif Myring(TM) aux Pays-Bas.



L'anneau contraceptif vaginal de Mithra sera distribué aux Pays-Bas par Novalon SA . Avec 315 000 anneaux vaginaux vendus par an, le marché néerlandais des anneaux contraceptifs est évalué à environ 2,75 millions d'euros.



Au début du mois, Mithra a annoncé l'approbation de l'extension de la durée de conservation de Myring(TM) à 36 mois par les autorités européennes. Cette nouvelle prolongation de la durée de conservation, déjà prolongée précédemment de 18 à 24 mois, associée à la suppression de l'obligation de stockage à température spéciale, offre aux distributeurs, aux pharmaciens et aux patients une option plus pratique que les produits concurrents.



François Fornieri, CEO de Mithra Women's Health, commente : "Nous sommes heureux d'inclure les Pays-Bas parmi six les pays dans lesquels Myring(TM) est désormais commercialisé. Les Pays-Bas représentent le cinquième lancement commercial européen cette année, en plus de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne et de l'Autriche, ce qui souligne les efforts que nous avons déployés en matière de fabrication et de livraison pendant cette crise sanitaire sans précédent. "