Mithra annonce la démission de François Fornieri en tant qu’administrateur non exécutif

Liège, Belgique, 20 juin 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui que M. François Fornieri a présenté sa démission en tant qu’administrateur non exécutif de la Société. La décision de M. Fornieri, fondateur et principal actionnaire de la Société, repose sur des raisons personnelles.



Suite à la démission avec effet immédiat de M. Fornieri, le conseil d’administration de Mithra se compose désormais de 9 administrateurs, dont 5 administratrices et 4 administrateurs, 5 administrateurs indépendants et 4 non-indépendants. Ces administrateurs ont été nommés en mai 2021 pour un mandat de deux ans.