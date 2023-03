Mithra annonce des premières données précliniques concluantes dans le cadre de sa recherche avec BCI Pharma sur de nouveaux inhibiteurs de la tyrosine kinase

Les études précliniques démontrent le potentiel important des inhibiteurs du CSF-1R novateurs et breveté dans le traitement de diverses pathologies, notamment l'endométriose, le cancer et les troubles inflammatoires.

Les inhibiteurs de la tyrosine kinase représentent la troisième classe thérapeutique à la croissance la plus rapide en 2021. Avec une augmentation de 14% des revenus, ils s’élèvent à 45,8 milliards.

Ces premières données concluantes renforcent l'intention de Mithra d'acquérir les droits de propriété intellectuelle de BCI Pharma et de finaliser l'option d’acquisition permettant de développer de nouveaux inhibiteurs de la tyrosine kinase pour le traitement de l'endométriose, des cancers féminins et d'autres maladies.





Liège, Belgique, 2 mars 2023 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels : MITRA), société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui les premières données concluantes des études précliniques menées en partenariat avec BCI Pharma, société biopharmaceutique innovante, sur les inhibiteurs de tyrosine kinases, un nouvel axe de développement notamment indiqué dans le traitement de nombreuses pathologies dont l'endométriose, l'oncologie et les troubles inflammatoires. BCI Pharma possède une plateforme technologique propriétaire de kinases et se concentre sur la découverte de médicaments à petites molécules.