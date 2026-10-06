Mistral va présenter un modèle IA surpassant les programmes chinois dans certains domaines, dit DG

par Federico Maccioni

Le nouveau modèle IA de Mistral surpasse les programmes chinois en matière de cybersécurité, a déclaré mardi le directeur général de la start-up française Arthur Mensch lors d'une conférence à Abou Dhabi, ajoutant que le produit serait dévoilé dans la journée.

"Le modèle que nous annonçons aujourd’hui est en réalité supérieur aux modèles chinois sur certains aspects, notamment en matière de cybersécurité. L’idée selon laquelle l’Europe ne serait pas compétitive est donc fausse", a déclaré Arthur Mensch depuis la tribune, sans préciser quels modèles chinois étaient concernés ni sur quels critères le modèle de Mistral les surpassait.

L'entreprise technologique française, créée il y a trois ans, est considérée comme le meilleur concurrent européen dans la course à l’intelligence artificielle (IA), mais elle reste éclipsée par les sociétés américaines Anthropic et OpenAI, tout en subissant la pression de rivaux chinois proposant des tarifs plus bas.

Mistral, qui a levé 3 milliards d’euros début septembre pour une valorisation de 21 milliards d’euros, a cherché à se différencier de ses rivaux en se présentant comme une alternative européenne plus sûre. Son dernier modèle a été lancé en avril.

S’exprimant lors de la conférence "Ai Everything", Arthur Mensch a déclaré que l’indépendance de Mistral vis-à-vis des États-Unis et de la Chine lui permettait de se développer rapidement dans la région du Golfe et de l’Asie-Pacifique.

"Il existe un énorme désir et un énorme besoin de fournisseurs de technologies alternatifs", a-t-il déclaré.

(Reportage de Federico Maccione à Abou Dhabi, rédigé par Elizabeth Howcroft à Paris ; version française Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)