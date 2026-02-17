Mistral AI rachète la start-up française de "cloud" Koyeb

La société française d’intelligence artificielle Mistral AI a déclaré mardi avoir conclu un accord pour racheter la start-up de services d'informatique dématérialisée ("cloud") Koyeb pour un montant non divulgué.

"Avec cette première acquisition, Mistral AI fait un pas important dans sa mission de bâtir un champion de l’IA intégrée("full-stack") et de développer des infrastructures avancées d'IA," a déclaré Mistral dans un communiqué.

Koyeb, basée à Boulogne-Billancourt, fournit des services de cloud sans serveurs. Ses 13 employés et ses trois cofondateurs rejoindront l’équipe d’ingénierie de Mistral.

Mistral AI, valorisée à 11,7 milliards d'euros en septembre après l’entrée au capital du fournisseur d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS , est considérée comme la plus grande entreprise d’IA en Europe.

La semaine dernière, la société a annoncé un investissement de 1,2 milliard d’euros dans de nouveaux centres de données en Suède, dans le cadre d’efforts visant à conserver ses technologies et ses serveurs de cloud en Europe, contrairement à ses principaux concurrents comme l’américain OpenAI.

