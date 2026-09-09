Mission Produce, fournisseur d'avocats, atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois après avoir publié des résultats encourageants

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9 septembre - ** L'action du fournisseur d'avocats Mission Produce Inc AVO.O a progressé de 4,5% mercredi et a atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre mois, à 14,22 dollars, après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice par action du troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street

** Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 juillet s'est élevé à 450,0 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 367,5 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Sur une base ajustée, Mission a réalisé un bénéfice par action de 18 cents, également supérieur à l’estimation consensuelle de 12 cents par action

** La hausse du chiffre d’affaires a été portée par une augmentation de 38% des volumes d’avocats, favorisée par la récente acquisition de Calavo Growers

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre est de 16,50 $; le titre cotait dernièrement à 13,45 $

** En tenant compte de l'évolution de la séance, AVO affiche une hausse d'environ 16% depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 13% pour l'indice Nasdaq .IXIC