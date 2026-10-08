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Mise en Œuvre du Programme de Rachat d’Actions CBI au Prix Maximum d’Achat de 1 Euro par Action
information fournie par Boursorama CP 08/10/2026 à 08:00

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Paris, France, le 8 octobre 2026, à 8h00 CET (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LWO – ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») annonce la mise en œuvre, à compter du 12 octobre 2026, de son programme de rachat d’actions, conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 24 septembre 2026.
• Démarrage le 12 octobre 2026
• 25 % au minimum des profits du minage de Bitcoins sont alloués au programme de rachat
• Prix maximum d’achat : 1 euro par action CBI
• Montant maximal du programme : 1 million d’euros
• Durée du programme : du 12 octobre 2026 au 31 mars 2027 inclus

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CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
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