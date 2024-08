Mise à jour préliminaire (COURBET)

Mise à jour préliminaire

OPINION CHANGE

CHANGEMENT D’OPINION

Add vs Sell

En attendant plus de détails sur le programme des travaux, leur financement, leur calendrier et un certain nombre d’autres informations, nous mettons à jour notre modèle pour tenir compte principalement : i/ de l’intégration de l’hôtel Mozart à Prague et du Christ Roi de Lourdes ainsi que ii/ de la relution résultant de l’augmentation de capital de €20m (immédiate de €9m en 2024 et différée via ORA pour le solde). Compte tenu des attentes de COURBET AM en termes de création de valeur à l’avenir, nous recommandation est positive.

CHANGEMENT D’OBJECTIF DE COURS

€ 3,98 vs 1,50 +165 %

L’objectif de cours est revu en forte hausse en raison de l’effet relutif d’augmentations de capital substantielles réalisées à €3.40 en 2024 et €4.0 ultérieurement (via ORA). Le modèle sera révisé d’ici fin 2024, qui donnera lieu à un changement de la date de clôture d’exercice au 31 Décembre 2024. Cela ne devrait pas impacter sensiblement notre objectif de cours. Les estimations sont réalisées sur une base opérationnelle : elles intègrent une exploitation de l’ensemble des hôtels afin de donner une image de l’ensemble du périmètre. Elles seront ajustées lors du démarrage effectif des contrats d’hôtel management.

CHANGEMENT D’EPS

2023 : € -0,03 vs -0,01 ns

2024 : € -0,09 vs 0,00 ns

Compte tenu d’une contribution encore faible des actifs aux revenus et à l’EBITDA en 2024-25, nos estimations d’EPS sont faiblement modifiées. Le nombre de titres a été ajusté des émissions d’actions récentes dans le cadre des augmentations de capital de 2024. Notre séquence d’EPS n’intègre pas l’effet de la conversion des ORA qui créera 24% d’actions supplémentaires à un horizon pour l’instant indéterminé.

CHANGEMENT DE NAV

€ 4,09 vs 1,51 +171 %

Nous révisons notre GAV afin de tenir compte d’une valorisation de l’hôtel Mozart de €73m d’ici 2026. Sa valeur sera alors révisée (objectif de valorisation de la Société : €90-100m) en fonction des paramètres économiques en vigueur. Sont ajoutées les valeurs à maturité de l’ensemble des autres actifs, post travaux à La Bourboule, Cannes et Lourdes à l’issue d’un important programme de travaux. En regard, la dette utilisée dans notre SOTP correspond au cash out prévisionnel complet (AV est.) lié à ce programme de travaux qui permettra de pleinement valoriser les actifs. Notre NAV est proche du strike des ORA, soit €4.0 par action ce qui est intuitivement cohérent.

CHANGEMENT DE DCF

€ 3,64 vs 1,47 +148 %

Les paramètres généraux de notre DCF sont inchangés (beta, « g », etc.). L’évolution de notre valorisation par DCF résulte de l’accroissement des flux en bonne partie lié à l’hôtel Mozart à Prague, ainsi que du financement relutif par fonds propres jusqu’ici. Le résultat de notre DCF est proche du strike des ORA, soit €4.0 par action ce qui est intuitivement cohérent.