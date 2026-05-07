MISE À JOUR N° 8-Le prix du pétrole recule de 3 % grâce aux espoirs de paix au Moyen-Orient ; le Brent passe sous la barre des 100 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les cours du pétrole chutent de 3 %, prolongeant ainsi les fortes baisses enregistrées lors de la séance précédente

* Al Arabiya fait état d'un possible assouplissement du blocus américain

* Les analystes préviennent que les prix pourraient rebondir si le conflit s'intensifie à nouveau

* La production pétrolière iranienne devrait baisser d'environ 400 000 barils par jour, selon le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright

(Modification de la date, de la signature, mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste et d'une liste à puces) par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole ont chuté de 3 % jeudi, rebondissant après avoir atteint leurs plus bas niveaux de la séance dans un marché volatil, mais restant en baisse d'environ 3 %, maintenant le Brent sous la barre des 100 dollars le baril, dans l'espoir qu'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran puisse entraîner une réouverture progressive du détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,21 dollars, soit 3,17 %, à 98,06 dollars le baril à 11 h 21 (heure de l'Est) (15 h 21 GMT). Le West Texas Intermediate américain

CLc1 a reculé de 3,15 dollars, soit environ 3,31 %, à 91,93 dollars.

Les échanges ont été volatils, les deux indices de référence évoluant dans une fourchette comprise entre +1 % et -5,5 % par rapport à la clôture précédente. Mercredi, les deux indices avaient chuté de plus de 7 %, atteignant leur plus bas niveau en deux semaines, dans un contexte d'optimisme quant à une possible fin du conflit au Moyen-Orient.

Les États-Unis et l'Iran s'orientent vers un accord limité et temporaire visant à mettre fin à leur guerre, ont déclaré jeudi des sources et des responsables, avec un projet d'accord-cadre qui mettrait un terme aux combats mais laisserait en suspens les questions les plus controversées et s'articulerait autour d'un mémorandum à court terme plutôt que d'un accord de paix global.

Les analystes ont également relevé un reportage de la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya selon lequel des accords auraient été conclus pour assouplir le blocus américain en échange d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, ainsi qu'un autre reportage de la chaîne israélienne Channel 12 indiquant que l'Iran avait accepté de transférer ses stocks d'uranium enrichi à 60 % vers un pays tiers. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces deux informations.

Le scepticisme persiste toutefois quant à leur crédibilité.

« Il est loin d’être clair qu’il y ait une avancée concrète vers la réouverture du détroit d’Ormuz, ou si nous sommes plutôt coincés pour l’instant dans un purgatoire rebaptisé « cessez-le-feu sans pétrole » », a écrit Helima Croft, analyste chez RBC, dans une note.

Ole Hvalbye, analyste chez SEB Research, a déclaré qu’un accord confirmé ramènerait probablement rapidement le Brent dans la fourchette de prix de 80 à 90 dollars, mais qu’une rupture des négociations ou un retour de Trump aux frappes ferait immédiatement grimper les prix au-delà de 120 dollars le baril.

Si la signature d’un protocole d’accord pourrait réduire la prime de risque sur le marché des contrats à terme, elle n’ aurait pas d’ impact immédiat significatif sur les primes élevées du pétrole brut physique, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il faudrait des semaines, voire des mois, pour que le marché se normalise après un accord.

Du côté de l'offre, l'Iran semble avoir réduit sa production de pétrole de 400 000 barils par jour et devrait la réduire davantage à mesure que ses installations de stockage se remplissent, a déclaré jeudile secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright , lors d'une interview accordée à Fox News. Un pétrolier appartenant à une société chinoise a été attaqué lundi près du détroit d'Ormuz, a rapporté le média chinois Caixin, marquant la première fois qu'un navire pétrolier chinois est attaqué.

Plus tôt dans la semaine, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exhorté la Chine à intensifier ses efforts diplomatiques pour persuader l'Iran d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la navigation internationale, ajoutant que le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping aborderaient le sujet lors de leur rencontre la semaine prochaine.

Les répercussions de la guerre en Iran ont été au cœur des discussions lors des réunions de l'ASEAN, le bloc des pays d'Asie du Sud-Est, jeudi, avec de nouveaux appels à un front uni face aux défis majeurs auxquels sont confrontées leurs économies dépendantes des importations de carburant. Les dirigeants de l'ASEAN appelleront vendredi à des négociations de bonne foi entre les États-Unis et l'Iran et à un arrêt des hostilités, selon un projet de déclaration consulté par Reuters.