MISE À JOUR N° 7-Les cours du pétrole reculent après que l'Iran a annoncé que des dizaines de navires traversaient le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump et Xi s'accordent sur la nécessité de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert, selon la Maison Blanche

* Des pétroliers liés à la Chine et au Japon transitent par Ormuz

(Mise à jour des prix) par Shadia Nasralla

Les cours du pétrole ont baissé jeudi après que les médias d'État iraniens ont indiqué qu'une trentaine de navires avaient traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières heures, tandis que l'agence de presse semi-officielle Fars citait une source selon laquelle l'Iran avait commencé à autoriser le transit de certains navires chinois.

Par ailleurs, la Maison Blanche, évoquant la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, a déclaré que les deux dirigeants s'étaient mis d'accord sur le fait que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert pour permettre la libre circulation de l'énergie. Xi a déclaré que le "renouveau de la Chine" et le slogan "Make America Great Again" pouvaient aller de pair .

Après avoir atteint un plus haut à 107,13 dollars le baril, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 60 cents, soit 0,6 %, à 105,03 dollars le baril à 14h22 GMT. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain ont chuté de 52 cents, soit 0,5 %, à 100,50 dollars.

Les deux contrats ont chuté mercredi, les investisseurs s'inquiétant d'éventuelles hausses des taux d'intérêt américains, la hausse des prix des carburants alimentant les pressions inflationnistes. Les contrats à terme sur le Brent ont perdu plus de 2 dollars le baril, tandis que ceux sur le WTI ont chuté de plus d'un dollar.

Selon la Maison Blanche, Xi a exprimé son intérêt pour l'achat de plus de pétrole américain afin de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis du détroit d'Ormuz. La Chine, qui n'a jamais été un gros acheteur de brut américain, n'en a pas importé depuis mai 2025 en raison d'un droit de douane de 20 % imposé pendant la guerre commerciale.

Le détroit d'Ormuz, une voie d'accès énergétique clé, est en grande partie fermé depuis le début de la guerre en Iran à la fin du mois de février.

L'Iran semble avoir renforcé son contrôle sur le détroit, concluant des accords avec l'Irak et le Pakistan pour acheminer du pétrole et du gaz naturel liquéfié depuis la région.

Avant la publication de l'article de Fars, un superpétrolier chinois transportant 2 millions de barils de brut irakien a traversé le détroit mercredi après avoir été bloqué dans le Golfe pendant plus de deux mois.

Un pétrolier battant pavillon panaméen et géré par le groupe japonais de raffinage Eneos 5020.T a également traversé le détroit, selon les données de suivi des navires publiées jeudi par LSEG, ce qui constitue le deuxième cas où un navire pétrolier lié au Japon a réussi à passer.

L'offre mondiale de pétrole sera inférieure à la demande totale cette année, les stocks s'épuisant à un rythme sans précédent, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie.

Aux États-Unis, les stocks de brut ont baissé de 4,3 millions de barils pour s'établir à 452,9 millions de barils pour la semaine close le 8 mai, en raison de la hausse des exportations, a indiqué l'EIA, bien que les stocks de distillats aient augmenté, contrairement aux prévisions qui tablaient sur une baisse. EIA/S