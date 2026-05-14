MISE À JOUR N° 7-Le prix du pétrole termine la séance sans variation, les traversées de pétroliers dans le détroit d'Ormuz apaisant les craintes concernant l'approvisionnement

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* Trump et Xi s'accordent sur la nécessité de maintenir le détroit d'Ormuz ouvert, selon la Maison Blanche

* L'Iran affirme que 30 navires, dont des pétroliers liés à la Chine et au Japon, ont transité par le détroit d'Ormuz

* Un cargo indien coulé par une attaque au large d'Oman

* Un autre navire saisi au large des côtes des Émirats arabes unis et dirigé vers l'Iran

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Siddharth Cavale

Les cours du pétrole ont peu évolué jeudi après que les médias d'État iraniens ont annoncé qu'une trentaine de navires avaient traversé le détroit d'Ormuz,bien que les attaques contre un navire et la saisie d'un autre aient continué d'alimenter les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique pendant la guerre avec l'Iran .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 9 cents, soit 0,09%, à 105,72 dollars le baril. La référence mondiale a atteint un plus haut en séance à 107,13 dollars, mais s'est négociée en territoire négatif pendant la majeure partie de la journée. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont clôturé à 101,17 dollars, en hausse de 15 cents, soit 0,15%.

Mercredi, les contrats à terme sur le Brent ont perdu plus de 2 dollars le baril, tandis que ceux sur le WTI ont chuté de plus d'un dollar, les investisseurs s'inquiétant d'éventuelles hausses des taux d'intérêt américains pour lutter contre l'inflation.

Trois personnes proches des discussions à la Maison Blanche ont déclaré à Reuters que les responsables s'efforçaient de contenir les répercussions économiques et politiques de la guerre avec l'Iran.

La Maison Blanche, évoquant la rencontre du président américain Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping, a déclaré que les deux dirigeants s’étaient mis d’accord sur le fait que le détroit d’Ormuz devait rester ouvert pour assurer la libre circulation de l’énergie. Xi a déclaré que la "renaissance de la Chine" et le slogan "Make America Great Again" pouvaient aller de pair.

"Beaucoup se demandent si l’Iran autorise le passage des navires afin de ne pas faire pencher la balance des négociations au détriment de la protection de l’Iran par la Chine", a déclaré Tim Snyder , économiste en chef chez Matador Economics.

Selon la Maison Blanche, Xi a manifesté son intérêt pour l'achat de davantage de pétrole américain afin de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis du détroit d'Ormuz. La Chine, qui n'a jamais été un gros acheteur de brut américain, n'en a pas importé depuis mai 2025 en raison d'un droit de douane de 20% imposé pendant la guerre commerciale.

Le détroit est en grande partie fermé depuis le début de la guerre avec l'Iran à la fin du mois de février. Les Gardiens de la révolution iranienne ont déclaré que 30 navires avaient traversé le détroit depuis mercredi soir, un chiffre encore bien inférieur au total quotidien habituel de 140 avant la guerre.

Téhéran semble également avoir renforcé son contrôle sur le détroit, concluant des accords avec l'Irak et le Pakistan pour l'expédition de pétrole et de gaz naturel liquéfié depuis la région.

Jeudi, l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a cité une source affirmant que l'Iran avait commencé à autoriser le transit pour certains navires chinois. Avant le rapport de Fars, un superpétrolier chinois transportant 2 millions de barils de brut irakien a traversé le détroit mercredi après avoir été bloqué dans le Golfe pendant plus de deux mois.

Un pétrolier battant pavillon panaméen et géré par le groupe japonais de raffinage Eneos 5020.T a également traversé le détroit, comme l’ont montré jeudi les données de suivi des navires de LSEG, ce qui constitue le deuxième cas d’un navire pétrolier lié au Japon ayant réussi à passer.

Cependant, un cargo indien transportant du bétail d'Afrique vers les Émirats arabes unis a coulé jeudi au large des côtes d'Oman, tandis que l'agence britannique de sécurité maritime UKMTO a signalé que du "personnel non autorisé" avait abordé un navire ancré au large du port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, et le dirigeait vers l'Iran.

"Le nombre croissant de navires autorisés à passer a un impact plus tangible sur le moral des marchés que sur l'équilibre réel entre l'offre et la demande", a déclaré Tamas Varga, analyste du marché pétrolier chez PVM.

"Même si cela pourrait contribuer à fixer un plafond de prix dans l’immédiat, ce n’est pas la solution souhaitée pour faire baisser significativement les prix du pétrole."

Invoquant la guerre et la fermeture du détroit, Le Fonds monétaire international a déclaré que l'économie mondiale s'orientait clairement vers un "scénario défavorable" intermédiaire, qui verrait la croissance du PIB réel mondial chuter à 2,5% cette année, contre 3,4% en 2025.

L'offre mondiale de pétrole ne suffira pas à répondre à la demande totale cette année, les stocks s'épuisant à un rythme sans précédent, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie.

Les stocks de brut américains ont baissé de 4,3 millions de barils pour s'établir à 452,9 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 8 mai, en raison de la hausse des exportations, a indiqué l'EIA, bien que les stocks de distillats aient augmenté, contrairement aux prévisions qui tablaient sur une baisse. EIA/S