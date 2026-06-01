MISE À JOUR N° 4-Près de 8 % des travailleurs du secteur pétrolier norvégien menacent de se mettre en grève à partir du 5 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les compagnies pétrolières et les travailleurs mènent des négociations salariales cette semaine

* Les syndicats feront grève si la médiation échoue

* La Norvège est le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe

* Le gouvernement a le pouvoir d'interdire les grèves dans certaines circonstances

(Ajout des plans de grève des syndicats et du contexte aux paragraphes 6 à 10) par Nerijus Adomaitis et Terje Solsvik

Près de 8 % des travailleurs norvégiens du secteur pétrolier et gazier offshore prévoient de se mettre en grève à partir du 5 juin si la médiation salariale menée par l'État échoue cette semaine, ont déclaré lundi les syndicats.

Il est trop tôt pour déterminer l'impact qu'une éventuelle grève pourrait avoir sur la production des gisements de pétrole et de gaz, a déclaré un porte-parole d'Offshore Norway, qui représente l'industrie pétrolière dans les négociations.

Les trois syndicats comptent environ 8.100 membres travaillant dans la production pétrolière. Parmi eux, 617 participeraient à une première vague de grèves si les négociations échouaient, avec la possibilité d'intensifier l'action au fil du temps.

Les travailleurs, regroupés au sein des syndicats Styrke, Lederne et Safe, réclament des augmentations salariales supérieures à l'inflation et d'autres modifications de leurs contrats, mais n'ont pas divulgué les détails de leurs revendications.

Les négociations entre les compagnies pétrolières norvégiennes et les trois syndicats concernent la plupart des travailleurs des installations pétrolières et gazières offshore de Norvège, et l'absence d'accord pourrait entraîner une réduction de la production.

Le ministère du Travail peut intervenir pour empêcher une grève s'il estime qu'il existe des circonstances exceptionnelles ou que des intérêts nationaux vitaux sont en jeu.

LE GOUVERNEMENT SUIT DE PRÈS LES NÉGOCIATIONS

En 2022, le gouvernement est intervenu pour mettre fin à une grève qui s'intensifiait et qui, selon les entreprises énergétiques, menaçait de réduire de plus de la moitié les exportations quotidiennes de gaz de la Norvège et de plus de 17 % sa production de pétrole.

Les autorités norvégiennes surveillaient tous les conflits sociaux en cours, mais il appartenait aux employeurs et aux organisations syndicales de parvenir à un accord, a déclaré lundi la secrétaire d'État Line Eldring, du ministère norvégien du Travail et de l'Inclusion sociale.

"Une grève est un outil légal dans un conflit social, et elle peut avoir un impact sur la société", a déclaré Mme Eldring dans un communiqué.

Styrke, le plus grand des syndicats, a indiqué que 305 de ses membres pourraient se mettre en grève, dont 165 chez les opérateurs de champs Equinor EQNR.OL , Aker BP AKRBP.OL et Okea OKEA.OL , 112 chez la société de forage Helmerich & Payne et 28 chez les sociétés de gestion d’installations Coor Service Management et Ess Support Service.

Les champs et les plateformes qui seraient touchés par la grève de Styrke sont Statfjord A, Ula et Draugen, ainsi que Oseberg B, C et East.

L'année dernière, ces champs ont produit au total 266.400 barils équivalent pétrole par jour, y compris ceux des champs adjacents qui utilisent les mêmes installations de production, selon un calcul de Reuters.

Un porte-parole de Styrke a refusé de commenter l'impact éventuel d'une grève sur la production. Safe et Lederne n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Norvège produit plus de 4 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis à parts presque égales entre le pétrole brut et le gaz naturel, et toute réduction pourrait avoir un impact sur les marchés à un moment où la production du Moyen-Orient est réduite en raison de la guerre en Iran.

La Norvège est le premier fournisseur de gaz naturel d'Europe, fournissant environ un tiers de la consommation annuelle du continent, et couvre environ 15 % de la demande régionale en pétrole.

Les prix mondiaux de l'énergie ont fortement augmenté cette année à la suite de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et des attaques de ce dernier contre les pays voisins, ainsi que du blocus du détroit d'Ormuz, une voie d'exportation clé pour le pétrole et le GNL en provenance du Moyen-Orient.