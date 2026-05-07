MISE À JOUR N° 4-Maersk estime que la crise énergétique persistera même si un accord de paix est conclu avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Maersk met en garde: la guerre en Iran assombrit les perspectives concernant les taux de fret et les coûts

* Les taux de fret ont baissé en début de trimestre, mais ont augmenté après le début de la guerre

* Le bénéfice d'exploitation s'établit à 1,73 milliard de dollars, contre une prévision de 1,66 milliard

* Le cours de l'action recule de 7%

(Ajout de citations du directeur général issues de la conférence téléphonique avec les investisseurs aux paragraphes 7 et 15-16; citation d'un analyste au paragraphe 14) par Stine Jacobsen et Jesus Calero

Le groupe de transport maritime Maersk MAERSKb.CO a averti jeudi que la guerre en Iran avait fait grimper ses coûts de carburant de près de 500 millions de dollars par mois et que la crise énergétique persisterait même si un accord de paix était conclu, ce qui a fait chuter son action de 7%.

Les volumes de fret se sont maintenus, mais la flambée des coûts énergétiques grignote les marges, et le directeur général de Maersk, Vincent Clerc, a déclaré que plus la guerre s'éterniserait, plus le risque serait grand que l'inflation anéantisse la demande des consommateurs qui a permis au transport maritime de rester florissant.

Il a précisé que la guerre avait ajouté environ 3 milliards de couronnes danoises ($472,7 millions de dollars) aux coûts mensuels de l'entreprise, les prix du carburant de soute ayant bondi d'environ 600 dollars à un peu moins de 1 000 dollars la tonne métrique.

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE N'EST PAS PRÊTE DE S'ACHEVER

Jusqu’à présent, Maersk a réussi à récupérer ces coûts en les répercutant intégralement sur ses clients grâce à des renégociations de contrats et à des hausses des tarifs au comptant. Mais M. Clerc a averti que la crise énergétique ne montrait aucun signe d’essoufflement.

“La crise énergétique ne disparaîtra pas le jour où la paix reviendra”, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. “Les compagnies pétrolières avec lesquelles je m'entretiens ... s'attendent à ce qu'elle dure encore au moins plusieurs mois, voire beaucoup plus.”

Maersk, considéré comme un indicateur de référence pour le commerce mondial, table toujours sur une croissance du volume mondial de conteneurs comprise entre 2% et 4% cette année, mais a déclaré que la situation restait volatile.

M. Clerc a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique que la demande était restée forte en avril et mai, le marché se situant dans la fourchette haute des prévisions, voire légèrement au-dessus.

Il a toutefois ajouté qu'une croissance plus modérée était attendue au second semestre 2026, les hausses des prix de l'énergie se répercutant sur l'inflation et les dépenses de consommation.

À 11h21 GMT, l'action Maersk reculait de 7%, en passe de connaître sa pire journée depuis plus d'un an, sur fond d'inquiétudes quant à l'impact sur les bénéfices de la hausse des prix du carburant et de la surabondance de livraisons de nouveaux navires.

BAISSE DU BÉNÉFICE MAIS RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

L'EBITDA de Maersk pour la période de janvier à mars s'est établi à 1,73 milliard de dollars, contre une prévision médiane de 1,66 milliard de dollars issue d'un sondage réalisé par la société auprès de 10 analystes, mais bien en deçà des 2,71 milliards de dollars enregistrés pour la même période l'année dernière.

La guerre a perturbé les routes maritimes après la fermeture du détroit d'Ormuz au trafic commercial par l'Iran. La société compte six navires bloqués dans le golfe, a déclaré un porte-parole.

M. Clerc a indiqué que seuls 2% à 3% du trafic mondial de conteneurs transitaient par le Golfe, ce qui confère au secteur du transport maritime de conteneurs une résilience suffisante pour faire face à la fermeture du détroit.

Le risque le plus important, a-t-il ajouté, serait que le maintien de prix élevés de l'énergie déclenche une inflation généralisée conduisant à une récession et à une baisse de la demande. Il a qualifié un scénario caractérisé par des coûts élevés, une faible demande et une surcapacité de “cocktail dangereux”.

Les taux de fret ont chuté de 14% au premier trimestre par rapport à la même période l'année dernière, sous l'effet d'une surabondance de livraisons de nouveaux navires, avant de remonter fortement vers la fin de la période après le déclenchement de la guerre.

Ben Slupecki, analyste chez Morningstar, a averti que la surcapacité affectait déjà les performances de 2026 et aurait probablement un impact plus important en 2027 en raison du nombre de navires dont la livraison est prévue cette année-là.

La crise au Moyen-Orient a également des répercussions sur le transport maritime en mer Rouge, et Maersk a, par mesure de précaution, réacheminé ses navires autour de l'Afrique, loin du canal de Suez et du détroit de Bab el-Mandeb.

M. Clerc a toutefois indiqué qu'aucune attaque n'avait été perpétrée en mer Rouge cette année par le mouvement houthi yéménite, aligné sur l'Iran, et que Maersk étudiait activement un retour sur cette route.

“Le seul facteur limitant est la disponibilité restreinte d’escortes ou de moyens de surveillance provenant des marines européennes, américaines ou d’autres pays pour garantir la sécurité de la traversée”, a-t-il déclaré.

($1 = 6,3466 couronnes danoises)