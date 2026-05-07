MISE À JOUR N° 2-UniCredit accepte de céder certaines activités de sa filiale russe à un investisseur des Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* UniCredit a lancé cette semaine une OPA hostile sur la Commerzbank

* L'accord avec la Russie entraînerait une perte de revenus de 3 à 3,3 milliards d'euros

* Les objectifs de bénéfices d'UniCredit pour 2028-2030 ne sont pas affectés

(Ajout du commentaire du Kremlin au paragraphe 3) par Valentina Za et Anastasia Lyrchikova

La banque italienne UniCredit

CRDI.MI a annoncé jeudi avoir conclu un accord non contraignant visant à céder certaines parties de sa filiale russe à un “investisseur privé bien établi” des Émirats arabes unis, précisant qu'elle ne conserverait en Russie que ses activités de paiement.

UniCredit a réduit ses activités en Russie sur ordre de la Banque centrale européenne et à la suite d'un conflit avec le gouvernement italien, qui accusait la banque de menacer la sécurité nationale par ses intérêts en Russie.

Le Kremlin, qui doit approuver les transactions telles que celle proposée par UniCredit, a déclaré qu'il examinerait l' opération dès réception d'une demande.

Cette annonce surprise de jeudi fait suite au lancement par UniCredit d'une offre publique d'achat hostile sur la Commerzbank allemande CBKG.DE . UniCredit a conservé la banque russe malgré la guerre en Ukraine, son directeur général Andrea Orcel ayant déclaré qu'il ne la vendrait pas à perte , contrairement à des concurrents tels que la Société Générale SOGN.PA . M. Orcel a déclaré mardi que la contribution des activités russes au bénéfice net d'UniCredit serait réduite de moitié environ cette année, passant de 800 millions d'euros (941 millions de dollars) en 2025, pour chuter encore à environ 100 millions d'euros d'ici 2028.

La cession partielle prévue par UniCredit de sa filiale russe, qui figurait parmi les 15 premières banques du pays début 2022, entraînera une perte de revenus comprise entre 3 et 3,3 milliards d'euros, ce qui, selon la banque, n'aura pas d'incidence sur sa politique de dividendes ou de rachat d'actions.

En termes de ratios de fonds propres, l'impact global de cette cession se traduira par une amélioration d'environ 35 points de base.

UniCredit a déclaré qu'elle prévoyait de conclure la transaction au cours du premier semestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.

UNICREDIT VA CÉDER SES ACTIVITÉS EN RUSSIE

Une autre banque italienne présente en Russie, Intesa Sanpaolo ISP.MI , a obtenu le feu vert présidentiel nécessaire en septembre 2023, mais attend toujours l'approbation de la banque centrale. La banque néerlandaise ING INGA.AS a abandonné le mois dernier la vente de ses activités russes à la société moscovite Global Development JSC, qu’il avait annoncée en janvier 2025, affirmant qu’il n’avait “aucune attente réaliste quant à l’obtention par l’acheteur des autorisations nécessaires”.

UniCredit a déclaré qu'elle scinderait ses activités russes en deux et conserverait la propriété exclusive de la branche de paiement, l'acheteur émirati non identifié acquérant le reste, sans divulguer la valeur de la transaction.

Les banques russes étant coupées des réseaux de paiement mondiaux, UniCredit joue un rôle clé dans le traitement des paiements transfrontaliers en Russie pour les entreprises occidentales et celles non soumises à des sanctions.

Fin mars, l'activité de paiement d'UniCredit Russie totalisait moins de 5 milliards d'euros, a indiqué la banque cette semaine. Elle est désormais limitée au dollar américain et à l'euro, contre une vingtaine de devises il y a quatre ans, alors qu'elle était cinq fois plus importante.

UniCredit a déclaré que ses objectifs de bénéfice net pour 2028-2030 n'étaient pas affectés par la cession prévue de ses activités en Russie.

UniCredit Russie n'a pas répondu à une demande de Reuters visant à obtenir des détails sur la scission et la vente prévues.