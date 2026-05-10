 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Corée du Sud, en déclin démographique, veut croire à un mini baby-boom
information fournie par AFP 10/05/2026 à 11:19

Un homme avec sa poussette dans une allée d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Un homme avec sa poussette dans une allée d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Kim Su-jin et son mari ont mis leurs doutes de côté pour accueillir leur premier enfant, dans une Corée du Sud en plein déclin démographique, mais où les naissances s'affichent désormais en hausse.

La Corée du Sud affiche l'un des taux de fécondité les plus bas au monde, et le gouvernement dépense des milliards d'euros pour encourager les citoyens à avoir davantage de bébés et atténuer les effets d'une population en diminution.

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

La péninsule asiatique est encore loin d'inverser la tendance, mais elle veut croire à un timide baby-boom: le taux de fécondité est passé de 0,75 enfant par femme en moyenne en 2024 à 0,8 en 2025, selon des données officielles. Une deuxième année de hausse consécutive, mais toujours bien en-deçà du seuil de 2,1 nécessaire pour maintenir une population sud-coréenne stable.

Près de 23.000 bébés sont nés en février, un record pour ce mois depuis sept ans, selon le ministère des Statistiques. Cela représente une hausse mensuelle de 13,6% sur un an, la plus forte évolution depuis qu'ont commencé les relevés en 1981.

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Avant de donner naissance à sa fille en janvier 2025, Kim Su-jin, travailleuse indépendante dans l'industrie musicale de 32 ans, dit avoir voulu se concentrer sur le "bonheur" qu'allait lui apporter cette enfant. Et tenté de balayer ses préoccupations financières, sur le logement, la scolarité, ou le travail.

- "Alléger la charge" -

Les experts se divisent sur la cause de ce changement et l'influence réelle des politiques gouvernementale de natalité.

Pour Hong Sok-chul, professeur d'économie à l'Université nationale de Séoul, les programmes sont "plutôt efficaces".

"Plutôt que d'essayer d'imposer le mariage ou la procréation (...) le gouvernement s'est attaché à réduire leurs coûts directs et indirects afin de rendre ces choix plus rationnels", expose-t-il.

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Kim Woo-jin, 33 ans, a reçu une aide de deux millions de wons (environ 1.170 euros) à la naissance de sa fille l'an dernier, un million de wons supplémentaires pour couvrir les frais de maternité, et des subventions pour le transport et les soins postnataux.

Ces coupons ont "significativement allégé la charge financière" liée à l'arrivée d'un enfant, selon cette employée de bureau, qui pense que les "améliorations" en matière d'aide publique "ont joué un rôle dans la récente reprise" des naissances.

Le gouvernement attribue également aux parents une allocation mensuelle d'un million de wons durant la première année de l'enfant. Des prêts à taux d'intérêts bas leurs sont accordés pour l'achat d'une maison, comme des congés parentaux plus long, et des traitements de fertilité sont pris en charges.

Des entreprises promettent également d'importants bonus à leurs employés à la naissance de leur enfant.

- Pas un tournant démographique -

Mais pour de nombreux couples, ces incitations changent peu la donne.

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Des visiteurs lors d'un salon de l'enfant, le 30 avril 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

"Le problème ne se résume pas à quelques millions de wons", explique Kim Su-jin à l'AFP, en dressant la liste des problèmes sociaux qui l'inquiètent: frais de cours particuliers exorbitants, harcèlement scolaire, ou encore la menace de pertes d'emploi due à l'intelligence artificielle.

Lee Sang-lim, démographe à l'Université de Séoul, estime qu'il est "très difficile" de corréler politiques du gouvernement et remontée des naissances.

"Tout au plus, on peut raisonnablement affirmer que plus d'une décennie de politiques de soutien à la faible fécondité a, au fil du temps, amélioré les conditions de la maternité et de l'éducation des enfants", a-t-il déclaré à l'AFP.

Pour Park Hyun-jung, un responsable du ministère de Données, l'augmentation des naissances découle simplement du fait que la classe d'âge des enfants des années 1990, particulièrement nombreuse, est aujourd'hui en âge d'être parents.

M. Lee, lui, estime que la récente reprise est la conséquences des naissances repoussées pendant la pandémie de Covid, tout en ajoutant que les Sud-Coréens nés dans les années 1990 semblent plus "tournés vers la famille".

La croissance des naissances suit une courbe similaire, mais plus irrégulière, à celle des mariages depuis mi-2022, d'après des données officielles.

Mais le démographe estime qu'il pour l'heure "difficile de qualifier cela de tournant démographique", tout en avertissant que le nombre de naissances pourrait à nouveau baisser "rapidement" une fois que cette génération aura dépassé son pic de fécondité.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo prise depuis Tyr, dans le sud du Liban, montrant une frappe israélienne sur un village, le 8 mai 2026 ( AFP / KAWANT HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 10.05.2026 12:06 

    Voici les derniers développements du week-end en lien avec la guerre au Moyen-Orient: - Le Koweït annonce avoir subi une attaque de drones Le Koweït a fait état d'une attaque de drones dimanche sur son territoire, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis ... Lire la suite

  • Des embarcations destinées à l'évacuation des passagers du MV Hondius croisent à proximité du navire, le 10 mai 2026 sur l'île de Ténérife ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Hantavirus: début des évacuations du MV Hondius aux Canaries
    information fournie par AFP 10.05.2026 11:10 

    Les premières évacuations des près de 150 passagers et membres d'équipage du navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, ont débuté dimanche matin dans un port de l'île de Tenerife, dans les Canaries, une opération qui ne prendra fin ... Lire la suite

  • Le MV Hondius, touché par l'hantavirus, dans le port espagnol de Granadilla
    Le MV Hondius, touché par l'hantavirus, dans le port espagnol de Granadilla
    information fournie par AFP Video 10.05.2026 10:09 

    Images du navire touché par une épidémie mortelle d'hantavirus dans le port de Granadilla de Abona, aux îles Canaries (Espagne), où la plupart des quelque 150 personnes à bord seront évacuées et rapatriées par avion.

  • Les créateurs d'une intelligence artificielle (IA) peuvent-ils être condamnés pour le rôle qu'a joué leur IA dans un crime ou un suicide? ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    L'IA responsable pénalement, l'idée n'est plus un fantasme
    information fournie par AFP 10.05.2026 10:08 

    Les créateurs d'une intelligence artificielle (IA) peuvent-ils être condamnés pour le rôle qu'a joué leur IA dans un crime ou un suicide? Le procureur de Floride a ouvert la voie à l'hypothèse, jugée réaliste mais complexe par les juristes. "Si cette chose de l'autre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank