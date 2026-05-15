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MISE À JOUR N° 2-Stellantis et Dongfeng signent un accord de 1,16 milliard de dollars pour la fabrication de véhicules Peugeot et Jeep en Chine
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 07:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant l'annonce précédente au paragraphe 2)

Stellantis STLAM.MI et son partenaire chinois de longue date Dongfeng 600006.SS ont signé vendredi un accord d'environ 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) pour produiredes véhiculesde marque Peugeot et Jeep en Chine, destinés au marché intérieur ainsi qu'à l'exportation, a annoncé vendredi le constructeur automobile. Le constructeur franco-italien avait déjà annoncé certains détails de l'accord le mois dernier, précisant à l'époque que sa marque Peugeot fabriquerait des véhicules assemblés en Chine à l'aide de la technologie de Dongfeng. Stellantis devrait investir environ 130 millions d'euros dans ce projet, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué. Le constructeur automobile a déclaré que sa coentreprise avec Dongfeng produirait deux nouveaux véhicules électriques de marque Peugeot et deux véhicules tout-terrain électriques de marque Jeep dans son usine de Wuhan à partir de 2027.

Peugeot a dévoilé deux nouveaux concept-cars au Salon international de l'automobile de Pékin en avril, marquant un regain d'activité industrielle du constructeur franco-italien sur le plus grand marché automobile mondial après des années de faibles ventes et de restructuration.

Vendredi, les deux entreprises ont également signé un protocole d'accord visant à renforcer davantage leur coopération.

(1 $ = 0,8589 euro)

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