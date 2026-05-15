MISE À JOUR N° 2-Stellantis et Dongfeng concluent un accord de 1,2 milliard de dollars pour produire des Jeep et des Peugeot en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Projet de construction de véhicules Peugeot et Jeep en Chine

* Cet accord s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Stellantis qui sera dévoilée le 21 mai

* La coopération pourrait s'étendre au-delà de la Chine

(Ajoute des détails et du contexte) par Preetika Parashuraman et Giulio Piovaccari

Stellantis STLAM.MI et son partenaire chinois de longue date Dongfeng 600006.SS ont signé un accord de 1,2 milliard de dollars pour produire des véhicules des marques Peugeot et Jeep en Chine, ont annoncé vendredi les constructeurs automobiles, laissant entrevoir une coopération élargie à l'avenir.

L'accord représente un investissement combiné de plus de 8 milliards de yuans, soit environ 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars), Stellantis devant y contribuer à hauteur d'environ 130 millions d'euros.

Il bénéficiera du soutien des politiques industrielles de la province du Hubei et de la ville de Wuhan, ont déclaré les entreprises.

Destiné à approvisionner à la fois le marché chinois et les exportations, cet accord s'inscrit dans la nouvelle stratégie à long terme de Stellantis , que le directeur général Antonio Filosa doit dévoiler le 21 mai.

Il souligne la volonté du groupe franco-italien dese repositionner sur le plus grand marché automobile mondial, de réévaluer ses options de production et d'ouvrir la voie à une éventuelle coopération au-delà de la Chine.

Stellantis et Dongfeng ont également signé un accord stratégique non contraignant “ visant à renforcer davantage leur coopération en tirant parti de la taille, de l'expertise et des capacités de R&D des deux parties dans le secteur ”, a indiqué Stellantis dans un communiqué .

Les constructeurs automobiles chinois souhaitent exploiter les capacités de production largement sous-utilisées en Europe afin d’accélérer la production locale etde soutenir leur expansion sur ce continent.

Filosa a déclaré à plusieurs reprises que des partenariats feraient partie de la stratégie future.

La semaine dernière, Stellantis a annoncé qu’il allait lancer la production conjointe de véhicules en Europe avec son partenaire chinois Leapmotor 9863.HK , étendant ainsi leur collaboration de la distribution à la fabrication.

RETOUR DE LA PRODUCTION JEEP EN CHINE

Stellantis a présenté certains éléments de l'accord conclu avec Dongfeng le mois dernier, indiquant que sa marque Peugeot fabriquerait des voitures en Chine en utilisant la technologie de son partenaire dans le cadre de la coentreprise DPCA existante.

Vendredi, les entreprises ont annoncé qu'elles prévoyaient également de produire deux véhicules tout-terrain à énergie nouvelle de la marque Jeep dans l'usine DPCA de Wuhan pour les marchés mondiaux, à partir de l'année prochaine.

Cette initiative marque le retour de la production Jeep en Chine après que Stellantis et l'ancien partenaire de Fiat-Chrysler, GAC 601238.SS , ont mis fin à leur coentreprise de fabrication de Jeep en 2022. Depuis lors, Stellantis importait des Jeep en Chine.

“ Forts d’une collaboration de plus de 30 ans et d’une expertise automobile commune, Stellantis et Dongfeng sont prêts à tirer davantage parti de leurs atouts et à lancer de tout nouveaux véhicules dotés de technologies de pointe en matière de véhicules électriques ”, a déclaré Filosa.

“ Nous attendons ce projet avec impatience et nous réjouissons de collaborer encore davantage à l’avenir. ”

Dongfeng détient toujours une participation d'un peu plus de 1% dans Stellantis, après avoir été un investisseur de longue date dans PSA, le constructeur de Peugeot, qui a fusionné en 2021 avec Fiat Chrysler pour former Stellantis.

(1 $ = 0,8590 euro)