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MISE À JOUR N° 2-Pepco accélère son expansion en Europe occidentale pour conquérir les consommateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires du directeur général sur l'expansion et le conflit au Moyen-Orient aux paragraphes 3 à 5 et 8 à 10; ajout d'un graphique illustrant les projets d'ouverture de magasins.) par Alicja Surdy

Pepco PCOP.WA accélère son expansion en Europe occidentale, avec pour objectif de doubler sa présence dans la région d'ici 2030, a annoncé jeudi le discounter, après avoir vu son bénéfice semestriel sous-jacent progresser de 17,5%. Le discounter coté à Varsovie, qui a vendu l'année dernière la chaîne britannique Poundland en difficulté, prévoit d'ouvrir au moins 600 nouveaux magasins sur ses marchés d'Europe occidentale existants entre 2027 et 2030, encouragé par la forte rentabilité de ses magasins en Espagne et en Italie.

Pepco est “parfaitement positionné” pour tirer parti des consommateurs à la recherche de bonnes affaires dans un contexte de consommation incertain, a déclaré le directeur général Stephan Borchert à Reuters après la publication des résultats.

Le groupe va également lancer un petit projet pilote de magasins en Ukraine, en commençant par la partie occidentale du pays.

“C'est sérieux, ce n'est pas juste pour tâter le terrain”, a déclaré M. Borchert à Reuters, ajoutant que Pepco souhaitait contribuer au développement de ce pays ravagé par la guerre. Pepco a annoncé un bénéfice sous-jacent de 516 millions d'euros (600 millions de dollars) pour le premier semestre de son exercice financier et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, récemment revues à la hausse .

Les résultats de cette année constituent un test décisif pour la réorientation stratégique de Pepco après la vente de Poundland

afin de se concentrer sur sa marque éponyme. La société a indiqué que la cession de sa

marque

Dealz

serait également finalisée cette année.

ÉVITER L'IMPACT DE LA GUERRE EN IRAN

Interrogé sur l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les chaînes d'approvisionnement du groupe, M. Borchert a réaffirmé que l'impact était “minime”, en partie grâce à des contrats à terme qui ont protégé Pepco de la flambée des prix du carburant et d'autres coûts à court terme.

Pepco bénéficie également des itinéraires habituels de ses expéditions vers l'Asie, dont 95% contournent le cap de Bonne-Espérance depuis que les perturbations du trafic maritime en mer Rouge ont pesé sur les ventes en 2024.

Mais si M. Borchert s'est montré confiant quant aux performances à court et moyen terme, il a toutefois averti que “personne ne sait ce qui se passera l'année prochaine” si la guerre se poursuit.

(1 $ = 0,8605 €)

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