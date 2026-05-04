MISE À JOUR N° 2-Le ministère américain de la Justice intente une action en justice pour faire obstacle au recours du Minnesota concernant le changement climatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions supplémentaires sur l'affaire tout au long de l'article, avec une déclaration du procureur général du Minnesota) par Nate Raymond

Le ministère américain de la Justice a déposé lundi une plainte visant à empêcher le Minnesota de poursuivre une action en justice de longue date visant à tenir Exxon Mobil XOM.N et d'autres acteurs de l'industrie pétrolière responsables des dommages causés par le changement climatique.

Cette action en justice est la dernière d'une série d'affaires intentées par l'administration du président Donald Trump visant à empêcher les États dirigés par les démocrates d'appliquer des lois ou d'intenter des poursuites contre les entreprises du secteur des énergies fossiles au sujet du changement climatique.

Les juges ont récemment rejeté deux poursuites similaires engagées par le ministère de la Justice contre le Michigan et Hawaï , qui font partie des nombreux États et collectivités locales ayant mené ces dernières années des enquêtes ou des poursuites liées au changement climatique contre des producteurs de combustibles fossiles.

La dernière action en justice du ministère de la Justice visait une plainte déposée en 2020 par le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, pendant le premier mandat de Trump, contre Exxon, Koch Industries et l'American Petroleum Institute.

Cette action en justice accuse les défendeurs de fraude et de violation de la loi de l'État pour avoir induit les habitants du Minnesota en erreur quant aux conséquences du changement climatique liées à l'utilisation des combustibles fossiles. Les défendeurs nient toute faute et contestent cette affaire depuis des années.

En annonçant la plainte déposée lundi, le ministère de la Justice a invoqué un décret signé l'année dernière par Trump lui enjoignant de prendre des mesures pour empêcher l'application des lois et des poursuites judiciaires de l'État qui entravent la production de pétrole et de gaz.

“Le président Trump a promis de libérer la domination énergétique américaine, et les responsables du Minnesota ne peuvent pas saper sa directive en imposant que leurs préférences climatiques "woke" deviennent la politique uniforme de notre nation”, a déclaré le procureur général adjoint Stanley Woodward dans un communiqué.

Le ministère de la Justice fait valoir que, par le biais de son action en justice, le Minnesota cherche, en violation de la Constitution américaine, à réglementer les émissions de gaz à effet de serre, qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.

Dans un communiqué, M. Ellison s’est engagé à demander le rejet de cette action en justice “frivole et sans fondement”.

“Le peuple américain mérite un ministère de la Justice qui se batte pour nous, et il est extrêmement regrettable que le ministère de la Justice de Trump préfère nous livrer aux grandes compagnies pétrolières”, a-t-il déclaré.