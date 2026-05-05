MISE À JOUR N° 2-Le chimiquier CS Anthem est le deuxième navire battant pavillon américain à quitter le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le nombre de sources d'informations concernant les navires bloqués dans la région au paragraphe 4) par Timothy Gardner et Jonathan Saul

Le chimiquier CS Anthem a quitté le détroit d'Ormuz lundi, a déclaré mardi son exploitant, devenant ainsi le deuxième navire commercial battant pavillon américain connu à avoir effectué cette manœuvre sous escorte de moyens militaires américains.

Maersk MAERSKb.CO a déclaré lundi que l'Alliance Fairfax , un transporteur de véhicules battant pavillon américain exploité par sa filiale Farrell Lines, avait quitté le golfe en passant par le détroit.

Crowley-Stena Marine Solutions, qui exploite le CS Anthem, a déclaré dans un communiqué: “Le navire géré par Crowley, le CS Anthem, a achevé en toute sécurité sa traversée du détroit d'Ormuz.”

Trois autres navires battant pavillon américain, bloqués dans la région depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, se trouvent toujours dans le golfe, ont indiqué trois sources. L'un d'entre eux est le navire-citerne de produits pétroliers Stena Imperative , qui a été touché par deux projectiles d'origine inconnue dans le port de Bahreïn début mars, provoquant un incendie à bord. Il se trouve actuellement en cale sèche dans le golfe, ont précisé les sources.

Les forces américaines contribuent à rétablir le trafic maritime commercial dans le détroit, a déclaré lundi sur X le CENTCOM. Le CENTCOM a indiqué que des destroyers lance-missiles de la marine américaine opéraient dans le Golfe dans le cadre d'une directive baptisée “Project Freedom”.

Environ 20% du pétrole mondial transitait par le détroit avant sa fermeture quasi totale par l'Iran et le blocus des ports iraniens par les États-Unis.

Le CS Anthem et l’Alliance Fairfax figuraient parmi les centaines de navires bloqués dans le golfe suite à la fermeture quasi totale du détroit d’Ormuz début mars.

Maersk a déclaré que le transit de l’Alliance Fairfax s’était déroulé sans incident et que tous les membres d’équipage étaient sains et saufs. Selon certaines sources, le CS Anthem avait changé d’équipage il y a plusieurs semaines et la sortie s’est déroulée sans incident.