MISE À JOUR N° 2-La société de cloud IA Nebius annonce une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires ; son action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations boursières et ajout de détails aux paragraphes 2 à 5)

NBIS.O , le groupe Nebius, a annoncé mercredi une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel, profitant de la demande croissante en infrastructures d'intelligence artificielle et en services cloud, ce qui a fait grimper son action de 14 % en début de séance.

La société de néocloud basée à Amsterdam se démène pour s'assurer des capacités et de l'énergie, portant ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles à un montant compris entre 20 et 25 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 16 à 20 milliards de dollars.

Avec des clients tels que Meta META.O et Microsoft

MSFT.O , elle s'est taillé une part du marché lucratif de l'IA et des infrastructures cloud en fournissant des GPU Nvidia et des plateformes informatiques aux développeurs.

Nebius a déclaré que la demande continuait de dépasser la capacité disponible et qu'il prévoyait de financer son expansion rapide par le biais de financements adossés à des actifs et de dette d'entreprise, tout en maîtrisant ses coûts.

Les analystes ont souligné la pression sur les marges malgré une forte croissance du chiffre d'affaires, en raison des dépenses d'investissement importantes de l'entreprise.

“Nous constatons généralement que plusieurs clients se disputent chaque GPU que nous mettons en service”, a déclaré le directeur général Arkady Volozh, ajoutant que l'augmentation des dépenses reflétait la visibilité sur la demande jusqu'en 2027, et non des pressions sur les coûts.

Les investissements dans l'acquisition de processeurs graphiques et de matériel pour centres de données ont également porté les dépenses d'investissement du premier trimestre à environ 2,5 milliards de dollars, contre 544 millions de dollars un an plus tôt.

Nebius a développé son activité d’infrastructures d’IA par le biais d’acquisitions et de contrats informatiques de grande envergure, en concluant un accord pour racheter la start-up Eigen AI pour environ 643 millions de dollars, tout en signant un contrat à long terme avec Meta pour fournir jusqu’à 27 milliards de dollars de capacité de calcul sur cinq ans.

La société a annoncé mercredi l'ouverture d'un nouveau site en Pennsylvanie, qui pourra fournir 1,2 GW d'électricité une fois pleinement opérationnel.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos en mars a bondi à 399 millions de dollars, contre 50,9 millions il y a un an, dépassant les estimations de 371,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Nebius prévoit désormais de disposer de plus de 4 GW de puissance sous contrat d'ici la fin de l'année, contre une prévision antérieure de plus de 3 GW.