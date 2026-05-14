MISE À JOUR N° 2-La société américaine Ingredion serait en pourparlers pour racheter la société britannique Tate & Lyle pour 3,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale avec ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

Le fabricant américain d'ingrédients alimentaires Ingredion INGR.N est en pourparlers avec son rival britannique Tate & Lyle TATE.L en vue d'un éventuel rachat de la société cotée à Londres dans le cadre d'une transaction de 2,74 milliards de livres sterling (3,7 milliards de dollars), a annoncé jeudi la société britannique, faisant bondir son cours de 55 %.

Un accord entre Tate & Lyle, connu pour ses édulcorants artificiels utilisés dans les boissons Coca-Cola, et Ingredion, pourrait donner naissance à un géant des ingrédients alimentaires et des boissons d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, à un moment où les consommateurs optent de plus en plus pour des boissons et des régimes hypocaloriques.

Selon cette proposition, Tate & Lyle a déclaré que ses actionnaires recevraient jusqu'à 615 pence par action – dont 595 pence en espèces et jusqu'à 20 pence en dividendes –, soit une prime de 64 % par rapport à son cours de clôture du 13 mai.

Ingredion n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Tate & Lyle est confronté à une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en raison d'une faible demande américaine dans le secteur de la boulangerie, d'une baisse des prix en Europe et d'une hausse des coûts. Les deux sociétés, dont les origines remontent au XIXe siècle, considèrent les États-Unis comme un marché clé pour leurs produits édulcorants destinés aux boissons, à la confiserie et aux aliments emballés.

La société britannique a déclaré que cette proposition faisait suite à « plusieurs démarches antérieures » d'Ingredion, bien qu'il ne soit pas certain qu'une offre ferme soit formulée.

L'action Tate & Lyle a grimpé jusqu'à 580 pence, son plus haut niveau depuis près d'un an.

Conformément à la réglementation britannique en matière de rachat, Ingredion doit annoncer son intention ferme de faire une offre avant le 11 juin ou renoncer à son projet.

En 2024, la société de capital-investissement Advent International aurait préparé une offre de rachat sur Tate & Lyle, mais aucune offre ne s'est concrétisée.

Au cours de l'année écoulée, les actions de Tate & Lyle ont sous-performé celles d'Ingredion et l'indice londonien des valeurs moyennes dans son ensemble.

Tate & Lyle a cédé son activité sucrière à American Sugar Refining en 2010, mettant fin à sa longue association avec la production de sucre raffiné, mais a concédé une licence pour le nom « Tate & Lyle Sugar » à ASR afin de garantir que cette marque familière reste présente dans les rayons des supermarchés.

(1 $ = 0,7399 livre)