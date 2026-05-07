MISE À JOUR N° 2-La banque italienne UniCredit accepte de céder certaines activités de sa filiale russe à un investisseur du Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* UniCredit a lancé cette semaine une OPA hostile sur Commerzbank

* L'accord avec la Russie entraînerait une perte de revenus de 3 à 3,3 milliards d'euros

* Les objectifs de bénéfices d'UniCredit pour 2028-2030 ne sont pas affectés

(Ajout d'une référence à la proposition de mai 2025 du consortium des Émirats arabes unis, ainsi que des commentaires de l'une des entreprises concernées aux paragraphes 5 et 6) par Valentina Za, Elena Fabrichnaya et Anastasia Lyrchikova

L'italien UniCredit CRDI.MI a annoncé jeudi avoir conclu un accord non contraignant visant à céder une partie de sa banque russe à un «investisseur privé bien établi» des Émirats arabes unis et ne conserverait que son activité de paiement en Russie.

Opposée à la vente de ses activités à perte après le déclenchement de la guerre en Ukraine, UniCredit a réduit ses activités en Russie sur ordre de la Banque centrale européenne et à la suite d'un différend avec le gouvernement italien, qui accusait la banque de menacer la sécurité nationale par ses intérêts en Russie. Le Kremlin, qui doit approuver les transactions telles que celle proposée par UniCredit, a déclaré qu’il examinerait la demande dès réception, tout en soulignant qu’il s’agirait d’une décision complexe. L'annonce surprise de jeudi fait suite au lancement cette semaine par UniCredit d'une offre publique d'achat hostile sur la Commerzbank allemande CBKG.DE .

En mai 2025, trois sociétés des Émirats arabes unis avaient approché le Trésor italien avec une proposition d'achat d'UniCredit Russia. Cette initiative n'avait abouti à rien.

Inweasta, l'une de ces sociétés, a déclaré jeudi dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters qu'elle « surveillait activement les opportunités d'investissement et de conseil » sur ses principaux marchés, y compris la Russie, mais ne commentait que les transactions conclues.

UniCredit Russia occupe actuellement la 23e place du classement national en termes d'actifs nets, selon Sergey Zhitelev, analyste chez Veles Capital. Il y a quatre ans, elle était la 12e plus grande banque de Russie .

"La continuité des activités devrait être maintenue pendant la période de transition," a déclaré M. Zhitelev.

AUCUN IMPACT PRÉVU SUR LES RÉCOMPENSES DES ACTIONNAIRES

La vente partielle prévue de l'activité entraîne une perte de revenus comprise entre 3 et 3,3 milliards d'euros, ce qui, selon la banque, n'affectera pas les plans de rémunération des actionnaires, a déclaré UniCredit.

Les activités russes ont contribué à hauteur de 800 millions d'euros (941 millions de dollars) au bénéfice net d'UniCredit en 2025, un chiffre qui, selon le directeur général Andrea Orcel, devrait diminuer de moitié cette année et chuter encore pour atteindre environ 100 millions d'euros d'ici 2028.

En termes de ratios de fonds propres, l'impact global de la cession se traduira par une amélioration d'environ 35 points de base.

UniCredit a déclaré qu'elle prévoyait de conclure la transaction au cours du premier semestre 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.

Elle a indiqué qu'elle scinderait ses activités russes en deux et conserverait la pleine propriété de la branche de paiement, l'acheteur émirati non identifié acquérant le reste, sans divulguer la valeur de la transaction.

Roman Zhirnov, avocat au cabinet Delcredere, a déclaré à Reuters que la banque centrale russe devrait examiner l'acheteur pour valider le changement de propriété de la banque, tandis qu'une commission gouvernementale déterminerait le montant de l'impôt de sortie prélevé sur des cessions similaires.

UNICREDIT CONSERVERA UN RÔLE CLÉ DANS LES PAIEMENTS

Les sanctions internationales visant les acheteurs potentiels et la réglementation de plus en plus stricte en Russie ont rendu difficile le départ du pays pour les entreprises qui n'ont pas réussi à s'en retirer rapidement. La banque néerlandaise ING INGA.AS a abandonné le mois dernier la vente de ses activités russes à la société moscovite Global Development JSC, affirmant qu’il n’avait "aucune attente réaliste quant à l’obtention par l’acheteur des autorisations nécessaires." Intesa Sanpaolo ISP.MI a obtenu le feu vert présidentiel nécessaire en septembre 2023, mais attend toujours l'approbation de la banque centrale.

Les banques russes étant coupées des réseaux de paiement mondiaux, UniCredit Russia joue un rôle clé dans le traitement des paiements transfrontaliers pour les entreprises occidentales et celles non soumises à des sanctions.

Fin mars, l'activité de paiement d'UniCredit Russia totalisait moins de 5 milliards d'euros. Elle est désormais limitée au dollar américain et à l'euro, contre une vingtaine de devises il y a quatre ans, alors qu'elle était cinq fois plus importante.

UniCredit a déclaré que ses objectifs de bénéfice net pour les années 2028 à 2030 n'étaient pas affectés par la cession prévue de ses activités en Russie.