MISE À JOUR N° 2-IHG, propriétaire de la chaîne Holiday Inn, dépasse les prévisions de chiffre d'affaires, la reprise aux États-Unis compensant le recul enregistré au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le RevPAR du premier trimestre, à 4,4 %, dépasse les prévisions de 3,3 %

* Le RevPAR au Moyen-Orient a fortement chuté en mars

* Le directeur général s'attend à ce que d'autres marchés compensent la faiblesse du Moyen-Orient

* Les États-Unis et la Grande Chine affichent une solide croissance du RevPAR

* Les actions progressent de 4 % en début de séance

(Ajout de détails sur le Moyen-Orient, des résultats des concurrents et d'un graphique) par Raechel Thankam Job

InterContinental Hotels Group IHG.L a dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires trimestriel par chambre grâce au rebond de son activité aux États-Unis, mais a averti que le conflit au Moyen-Orient avait un impact négatif sur la demande du trimestre en cours sur son marché clé de la région.

Les hôtels aux États-Unis et dans certaines autres régions du monde ont généralement bénéficié d'un fort niveau de réservations de la part de voyageurs aisés, ce qui a contribué à compenser le recul des clients soucieux de leur budget et touchés par une inflation persistante.

Cependant, le conflit au Moyen-Orient menace de perturber le trafic aérien et de frapper le tourisme et la demande des consommateurs sur plusieurs marchés majeurs.

IHG, l'un des plus grands groupes hôteliers mondiaux et propriétaire de la marque Holiday Inn, a annoncé que son revenu par chambre disponible (RevPAR) avait augmenté de 4,4 % au cours du trimestre clos le 31 mars, contre des prévisions de 3,3 %, ce qui a fait grimper son action de 4 % en début de séance.

Alors que le RevPAR aux États-Unis a augmenté de 3,4 % après trois trimestres de baisse et que la Grande Chine a affiché une croissance du RevPAR de 5,7 %, l'opérateur hôtelier a vu le RevPAR au Moyen-Orient chuter de 2 % au cours du trimestre, en raison d'une forte baisse en mars après le déclenchement de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le recul d'IHG au Moyen-Orient a été plus marqué que celui signalé par ses concurrents Hilton HLT.N et Marriott

MAR.O .

Le groupe a averti que la croissance au Moyen-Orient s'était détériorée jusqu'à présent au cours du trimestre actuel, le RevPAR ayant chuté d'environ 50 % et l'impact se répercutant sur les performances de l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie en avril.

IHG a renforcé la présence de ses marques de luxe et haut de gamme sur des marchés tels que l'Arabie saoudite. Bien que le Moyen-Orient ne représente que 5 % de l'activité mondiale d'IHG, il a affiché une croissance supérieure à son poids l'année dernière, devançant les marchés bien plus importants des États-Unis et de la Grande Chine.

Le directeur général Elie Maalouf s'attend toutefois à ce que la demande sur d'autres marchés compense l'impact négatif du Moyen-Orient.