MISE À JOUR N° 2-Edison prévoit de recevoir les deux tiers des livraisons de GNL qatari prévues dans le contrat à la suite de l'accord de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec les volumes de GNL prévus, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 6 à 9) par Francesca Landini

Edison EDNn.MI , client européen de QatarEnergy, s'attend à ce que le producteur du Golfe soit en mesure de fournir dans un premier temps environ les deux tiers des volumes de gaz naturel liquéfié prévus dans les contrats après la conclusion d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré vendredi le directeur général du groupe italien.

Les livraisons devraient reprendre 30 à 45 jours après la conclusion d'un accord, a ajouté Nicola Monti, s'exprimant lors d'un événement à Milan. Le Qatar a invoqué la force majeure sur son contrat à long terme avec Edison, une filiale du groupe énergétique français EDF, plus tôt cette année et a jusqu'à présent annulé 12 cargaisons de GNL qui devaient être livrées en Italie entre avril et début juillet.

« S’il y avait un accord de paix durable demain matin, je pense que d’ici un mois, ou un mois et demi, les producteurs de la région du Golfe pourraient reprendre leur production d’énergie », a déclaré M. Monti.

« Quant au Qatar, d’ici un mois ou un mois et demi, nous devrions nous attendre à une reprise des livraisons de GNL, mais à un niveau d’approvisionnement plus limité qu’auparavant. »

Les attaques iraniennes ont mis hors service 17 % de la capacité d’exportation de GNL du Qatar, a déclaré en mars à Reuters le directeur général de QatarEnergy et ministre d’État chargé des affaires énergétiques.

Deux des 14 trains de liquéfaction de QatarEnergy ont subi des dommages importants, dont l’un au sein de la coentreprise fournissant Edison, qui dispose d’un contrat à long terme portant sur 6,4 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit 10 % de la consommation annuelle de gaz de l’Italie.

QatarEnergy a maintenu une partie de sa production à des niveaux minimaux en exportant du GNL vers le Koweït, a déclaré M. Monti à Reuters, ce qui lui a permis de reprendre assez rapidement ses livraisons en dehors du Golfe. L'Italie commencera à recevoir du GNL provenant de l'installation de l' Golden Pass aux États-Unis, une coentreprise entre QatarEnergy et Exxon Mobil XOM.N , à partir de juin, ont déclaré le mois dernier à Reuters deux sources proches du dossier.