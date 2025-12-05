 Aller au contenu principal
CAC 40
8 139,88
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MISE À JOUR 1 - Actions britanniques-Les facteurs à surveiller le 5 décembre
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des futures, ajout de nouveaux éléments)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir sans changement vendredi, avec des contrats à terme FFIc1 en hausse de 0,04%.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO: British American Tobacco

BATS.L a vendu sa participation de 9% dans ITC Hotels

ITCT.NS pour 38,2 milliards de roupies (424,70 millions de dollars).

* OCADO: Ocado OCDO.L a déclaré avoir reçu un paiement unique de 350 millions de dollars de la part de Kroger, l'épicier américain ayant décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'annuler un projet d'installation.

* PRIX DES MAISONS: Le marché immobilier britannique a ralenti en novembre, tant en termes annuels que mensuels, à l'approche du budget du gouvernement, selon les données de Halifax.

* SHELL: La deuxième unité de traitement de SHEL.L LNG Canada, connue sous le nom de Train 2, reste en panne près d'un mois après son démarrage initial, ont déclaré deux sources à Reuters.

* BIG YELLOW GROUP: La société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les discussions avec Blackstone BX.N en vue d'une éventuelle transaction.

* LICENCES RAPIDES: La Grande-Bretagne va lancer un régime de licences rapides pour les start-ups des services financiers, leur permettant de commencer à fonctionner pendant qu'elles cherchent à obtenir une autorisation complète, a déclaré le ministère des finances.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole WTI se dirigeaient vers des gains hebdomadaires de près de 2% dans les premiers échanges vendredi, l'or est resté stable alors que les rendements plus élevés du Trésor américain ont émoussé l'effet d'un dollar plus faible, et le cuivre a touché un niveau record.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: [EN DIRECT/]

LES JOURNAUX BRITANNIQUES DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

Valeurs associées

BIG YELLOW GROUP
1 020,000 GBX LSE -4,67%
BLACKSTONE
151,380 USD NYSE -0,16%
BRIT AMER TOBACC
4 332,500 GBX LSE -0,22%
FTSE 100
9 719,39 Pts FTSE Indices +0,09%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
KROGER
63,145 USD NYSE -4,64%
OCADO GROUP
199,750 GBX LSE +8,41%
Pétrole Brent
63,33 USD Ice Europ -0,06%
Pétrole WTI
59,68 USD Ice Europ -0,03%
SHELL
2 780,000 GBX LSE -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

