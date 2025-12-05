MISE À JOUR 1 - Actions britanniques-Les facteurs à surveiller le 5 décembre

(Mise à jour des futures, ajout de nouveaux éléments)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir sans changement vendredi, avec des contrats à terme FFIc1 en hausse de 0,04%.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO: British American Tobacco

BATS.L a vendu sa participation de 9% dans ITC Hotels

ITCT.NS pour 38,2 milliards de roupies (424,70 millions de dollars).

* OCADO: Ocado OCDO.L a déclaré avoir reçu un paiement unique de 350 millions de dollars de la part de Kroger, l'épicier américain ayant décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'annuler un projet d'installation.

* PRIX DES MAISONS: Le marché immobilier britannique a ralenti en novembre, tant en termes annuels que mensuels, à l'approche du budget du gouvernement, selon les données de Halifax.

* SHELL: La deuxième unité de traitement de SHEL.L LNG Canada, connue sous le nom de Train 2, reste en panne près d'un mois après son démarrage initial, ont déclaré deux sources à Reuters.

* BIG YELLOW GROUP: La société britannique de self-stockage Big Yellow Group BYG.L a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les discussions avec Blackstone BX.N en vue d'une éventuelle transaction.

* LICENCES RAPIDES: La Grande-Bretagne va lancer un régime de licences rapides pour les start-ups des services financiers, leur permettant de commencer à fonctionner pendant qu'elles cherchent à obtenir une autorisation complète, a déclaré le ministère des finances.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole WTI se dirigeaient vers des gains hebdomadaires de près de 2% dans les premiers échanges vendredi, l'or est resté stable alors que les rendements plus élevés du Trésor américain ont émoussé l'effet d'un dollar plus faible, et le cuivre a touché un niveau record.

