Porsche ou Ferrari, sur quelle entreprise miser en bourse ?

Que choisir entre Ferrari ou Porsche ? ( Crédits photo: © medvedsky_kz -stock.adobe.com)

Vous voulez diversifier votre portefeuille boursier ? Les deux grands constructeurs automobiles que sont Ferrari et Porsche sont cotés en bourse, respectivement depuis 2015 et 2022. Lequel préférer ?

Plutôt Porsche ou Ferrari ? Avant d'acquérir des actions de l'un ou l'autre de ces deux grands noms de l'automobile, il faut se pencher plus en avant sur la question de leurs performances boursières, de leurs résultats financiers et de leurs perspectives d'avenir. En effet, la situation des constructeurs automobiles italiens et allemands est très différente. Alors, vaut-il mieux investir sur Ferrari ou sur Porsche ? Les éléments de réponse.

Une introduction en bourse plus tardive et plus difficile pour Porsche

Depuis son introduction en bourse (IPO) en 2015, Ferrari a réalisé une performance remarquable : son cours boursier a augmenté de plus de 700 %. En cause ? Des résultats financiers rassurants pour les investisseurs et un modèle économique solide. Ferrari s'appuie notamment sur le "pricing power", c'est-à-dire sur sa capacité à augmenter ses prix "sans impacter ses volumes de vente", comme le souligne le directeur général adjoint de la société de gestion Amplegest, Gilles Constantini.

Grâce à sa notoriété, Ferrari a ainsi vendu plus de 13 000 véhicules en 2024, un nouveau record pour la marque au cheval cabré. Le constructeur italien est donc en mesure de "préserver ses marges" et peut continuer à générer des profits conséquents. En revanche, la situation boursière de Porsche est différente. En effet, la marque allemande, dont l'actionnaire majoritaire est Volkswagen, a vu son cours baisser de près de la moitié depuis son introduction en bourse réalisée au mois de septembre 2022.

Pourtant, quelques mois seulement après son IPO, le cours de l'action Porsche avait bondi d'environ 50 %. Le revers connu par le constructeur de voitures allemand est notamment dû à la stagnation de son chiffre d'affaires et à la baisse de ses bénéfices, en lien avec les investissements importants réalisés par le constructeur automobile afin d'électrifier sa gamme, alors même que les véhicules entièrement électriques se vendent plus difficilement que ce que le constructeur avait anticipé.

L'électrification tardive des véhicules de Ferrari pourrait-elle pénaliser la marque ?

Alors que Porsche a déjà électrifié une partie de sa gamme, Ferrari tarde à le faire. En effet, la marque italienne ne commercialise actuellement aucune voiture 100 % électrique (VE). Lors de la présentation de son plan stratégique pour la période 2026-2030, les dirigeants de Ferrari ont annoncé que ce tournant serait pris au cours des douze prochains mois, avec un objectif revu à la baisse : 20 % de modèles électriques en 2030 contre 40 % auparavant.

Porsche de son côté, a un temps d'avance, les véhicules électriques représentant plus d'une vente sur 4 au cours du premier trimestre 2025. Un point fort de la marque lorsque l'on sait que la fin des voitures thermiques en Europe est prévue pour 2035. "L'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 15 % sur les véhicules importés du continent européen" aux Etats-Unis pourrait également peser sur le volume des ventes des deux constructeurs automobiles, comme l'indique Thomas Brenier, associé-gérant et directeur de la gestion et de la recherche actions chez Lazard Frères Gestion.

Les changements de réglementation liés à l'Europe et aux Etats-Unis pourraient ainsi peser les performances de Ferrari et de Porsche. Selon FactSet, il est nécessaire de rester prudent sur le titre Ferrari, sa valorisation actuelle représentant 40 fois les bénéfices attendus par le constructeur italien au titre de 2025. D'après le consensus de marché compilé par l'agence Bloomberg, la prudence est également de mise pour l'action Porsche.