 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 982,00
+1,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL 2025 - Résultats semestriels au 30 juin 2025 : une croissance soutenue, un résultat net positif et une accélération commerciale
information fournie par Boursorama CP 01/10/2025 à 18:00

Woippy, le 1er octobre 2025 à 18 heures

ABL Diagnostics annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel 2025.

Il peut être consulté sur le site d’ABL Diagnostics https://www.abldiagnostics.com dans la rubrique Newsroom – Actualités juridiques et financières.

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 30 septembre 2025 a arrêté les comptes semestriels.

Le semestre clos le 30 juin 2025 a été marqué par une progression significative de l’activité, un résultat net positif et une amélioration des indicateurs financiers clés. Comparativement au premier semestre 2024 et à l’exercice 2024, la Société confirme sa trajectoire de croissance et sa capacité à générer de la valeur pour ses actionnaires.

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
4,500 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank