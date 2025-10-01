MISE A DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL 2025 - Résultats semestriels au 30 juin 2025 : une croissance soutenue, un résultat net positif et une accélération commerciale

Woippy, le 1er octobre 2025 à 18 heures



ABL Diagnostics annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel 2025.



Il peut être consulté sur le site d’ABL Diagnostics https://www.abldiagnostics.com dans la rubrique Newsroom – Actualités juridiques et financières.



Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 30 septembre 2025 a arrêté les comptes semestriels.



Le semestre clos le 30 juin 2025 a été marqué par une progression significative de l’activité, un résultat net positif et une amélioration des indicateurs financiers clés. Comparativement au premier semestre 2024 et à l’exercice 2024, la Société confirme sa trajectoire de croissance et sa capacité à générer de la valeur pour ses actionnaires.