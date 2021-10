Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce avoir mis ce jour, à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel établi au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.



Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société : www.intrasense.fr/investors