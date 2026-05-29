MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

Vaziva, pionnier de la dématérialisation des avantages salariés, indique que son rapport financier annuel 2025, relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2025, a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et mis à la disposition du public.
Le document est consultable sur le site de la société, www.vaziva.finance, dans la rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site d’Euronext, www.euronext.com.
La prochaine publication financière de VAZIVA portera sur le chiffre d’affaires du 1er semestre 2026, attendu le mercredi 22 juillet 2026.
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