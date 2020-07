Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Global Bioenergies a mis à disposition sur son site internet et sur le site internet de l'AMF son rapport financier annuel suite à la réunion du Conseil d'administration tenue ce jour.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « La publication de ce rapport intervient à la fin d'un premier semestre d'une année singulière. Comme beaucoup d'autres entreprises, Global Bioenergies a été éprouvée et a dû s'adapter aux difficultés macroéconomiques actuelles et à venir. La trésorerie brute (non auditée) à ce jour est de 11,3 M€, à comparer à celle de 16,6M€ au 31 décembre 2019. Les efforts de réduction du burn rate réalisés ces dernières années s'intensifient en 2020 au travers d'un plan de réduction des dépenses, incluant notamment une diminution des effectifs (45 salariés à ce jour, contre 61 au 1er janvier dernier). »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Ce n'est pas la première fois que la Société doit tenir le cap dans la tempête. Malgré les difficultés, la Société poursuit sa transition vers le marché de la cosmétique, où la demande pour les produits issus de notre procédé est claire. »