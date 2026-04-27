Mirum Pharma en hausse après que son médicament contre l'hépatite delta a atteint son objectif principal

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27 avril - ** L'action de la société de biotechnologie Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progresse de 2 % à 92,99 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental, le brelovitug, a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire portant sur l'hépatite delta chronique, une infection hépatique grave pouvant rapidement entraîner une insuffisance hépatique

** Elle indique que 100 % des patients sous la dose la plus faible et 75 % de ceux sous la dose la plus élevée ont vu leur charge virale chuter de manière significative après 24 semaines, contre aucun dans le groupe témoin

** Elle précise que jusqu'à 45 % des patients traités ont également vu leurs enzymes hépatiques revenir à la normale, signe d'une amélioration de la santé hépatique

** Ajoute que le médicament a été bien toléré, avec peu d'effets secondaires graves

** Indique que les données des études de phase avancée sont attendues au second semestre 2026 et qu'un lancement aux États-Unis est envisagé en 2027

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 16 % depuis le début de l'année