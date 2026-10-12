 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mirum en hausse grâce aux résultats positifs d'un essai clinique de phase avancée portant sur un médicament contre une maladie du foie
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:55

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progressent de 6,4 % à 91,50 dollars en pré-ouverture

** L'action devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis environ trois semaines, si cette hausse se confirme

** Le laboratoire pharmaceutique annonce que le médicament LIVMARLI (maralixibat) a atteint le critère d’évaluation principal de son essai clinique de phase avancée chez des patients atteints de maladies hépatiques cholestatiques ultra-rares

** Il ajoute que le maralixibat a réduit significativement le prurit chez les patients atteints d’atrésie biliaire et a diminué les acides biliaires sériques de 69 %

** Atrésie biliaire: maladie hépatique rare pouvant provoquer de fortes démangeaisons (pruritus) en raison d’une altération du flux biliaire

** Soumission prévue d’une demande complémentaire d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis (sNDA) au cours du H127

** À la clôture d'hier, l'action MIRM affichait une hausse de 8,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MIRUM RG REG S-AI
84,3700 USD NASDAQ -1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,72 +19,84%
CAC 40
7 826,78 +0,30%
Pétrole Brent
106,99 +2,75%
HAFFNER ENERGY
0,821 +6,90%
TOTALENERGIES
79,12 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank