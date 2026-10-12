Mirum en hausse grâce aux résultats positifs d'un essai clinique de phase avancée portant sur un médicament contre une maladie du foie

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12 octobre - ** Les actions de Mirum Pharmaceuticals MIRM.O progressent de 6,4 % à 91,50 dollars en pré-ouverture

** L'action devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis environ trois semaines, si cette hausse se confirme

** Le laboratoire pharmaceutique annonce que le médicament LIVMARLI (maralixibat) a atteint le critère d’évaluation principal de son essai clinique de phase avancée chez des patients atteints de maladies hépatiques cholestatiques ultra-rares

** Il ajoute que le maralixibat a réduit significativement le prurit chez les patients atteints d’atrésie biliaire et a diminué les acides biliaires sériques de 69 %

** Atrésie biliaire: maladie hépatique rare pouvant provoquer de fortes démangeaisons (pruritus) en raison d’une altération du flux biliaire

** Soumission prévue d’une demande complémentaire d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis (sNDA) au cours du H127

** À la clôture d'hier, l'action MIRM affichait une hausse de 8,9 % depuis le début de l'année