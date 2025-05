Mirova signe un protocole d’accord avec le FSC sur les forêts

Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, a signé un protocole d’accord avec le Forest Stewardship Council (FSC) visant à débloquer des financements responsables pour la plantation de forêts, la gestion durable des forêts naturelles et d’autres projets d’utilisation des terres. « Cette alliance stratégique vise à relever les défis environnementaux et sociaux les plus urgents, notamment la déforestation, la dégradation des sols, le changement climatique et le déclin de la biodiversité, ainsi qu’à promouvoir un développement économique équitable et inclusif », explique un communiqué.

À travers leur partenariat, le FSC et Mirova visent à promouvoir la conservation des forêts de premier plan, la reforestation à grande échelle et la production responsable de matériaux d’origine forestière.

Les deux partenaires travailleront ensemble pour identifier des opportunités d’investissement à fort impact et mettre en œuvre des projets forestiers par le biais du Mirova Sustainable Land Fund 2 (MSLF2), un fonds dédié à la gestion durable des terres et la restauration des écosystèmes. Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur l’Amérique centrale et du Sud, l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est. « Notre partenariat avec le FSC nous permettra de flécher des capitaux vers des projets forestiers de grande qualité qui non seulement protègent les écosystèmes vitaux, mais aussi autonomisent les communautés locales », commente Gautier Quéru, directeur Capital naturel chez Mirova.