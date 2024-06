Mirova renouvelle son comité de mission

Mirova a annoncé ce 17 juin la nomination de trois nouveaux membres au sein de son comité de mission. Il s’agit d’Isabelle Juppé, ex-directrice du développement durable et de la RSE de Lagardère et épouse de l’ancien premier ministre Alain Juppé; d’Amina Zakhnouf, co-fondatrice de l’incubateur de politiques publiques « Je m’engage pour l’Afrique », et Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat (institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes), vice-président du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature, et vice-président du Conservatoire du littoral et des Rivages Lacustres. La première prend par ailleurs la présidence du comité.

Les autres membres, renouvelés pour un mandat de deux ans, sont :

- Christophe Lanne, Chief Administration Officer, Asset and Wealth Management, de Natixis Investment Managers?;

- Pierre-René Lemas, président de France Active?;

- Arnaud Leroy, directeur du développement durable, de la communication et des relations institutionnelles chez Sphere?;

- Witold Marais, directeur d’investissement, infrastructures de transition énergétique, chez Mirova?;

- Alexis Masse, directeur stratégique chez GRDF?;

- Manon Salomez, analyste ESG chez Mirova?;

- Blanche Ségrestin, co-coordinatrice de la Chaire Théorie de l’entreprise, modèles de gouvernance et de création collective à Mines ParisTech.

Tuba Raqshan